Statista är ett tyskt företag specialiserat på marknads- och konsumentdata. Enligt företaget innehåller dess plattform mer än 1 000 000 statistik om mer än 80 000 ämnen från mer än 22 500 källor och 170 olika branscher, och genererar en inkomst på cirka 60 miljoner euro. Webbplatsen deutsche-startups.de heter Statista "Start- up of the Year" 2008 och samma år var företaget bland vinnarna i startup-tävlingen "Enable to Start", sponsrad av Financial Times Germany. 2010 valde initiativet "Deutschland – Land der Ideen" (Tyskland – Land of Ideas) Statista till en av vinnarna i kategorin "Landmärken i Idélandet 2010". och belönades med European Red Herring Prize. 2012 nominerades Statista till German Entrepreneur Award i kategorin "Snabbklättrare", och 2020 ingick den i en lista över måste-ha-databaser för akademiska och offentliga bibliotek av Library Journal. 2019 köptes Statista av reklamföretaget Ströer Media.

Webbplats: statista.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Statista. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.