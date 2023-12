Spring Airlines Co., Ltd. (kinesiska: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) är ett lågprisbolag med sitt huvudkontor i Homeyo Hotel (kinesiska: Hangyou Hotel; pinyin: Hīnguǒn) Hángyǒn) i Changning District, Shanghai, Kina. Medan företaget antog det engelska namnet "Spring Airlines", betyder det kinesiska namnet bokstavligen "Spring Autumn Airlines".

Webbplats: ch.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Spring Airlines. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.