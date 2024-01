Spresso modular SaaS solutions, built by retailers in response to real-world challenges around pricing, data privacy, customer LTV and churn. Spresso insights unlock the profit in your data by leveraging machine learning, advanced analytics, and AI

