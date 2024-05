SkyKick är en molnhanteringsplattform som hjälper IT-tjänsteleverantörer att bygga mer framgångsrika molnföretag. Våra SaaS-produkter och -plattformar är designade för att göra det enkelt och effektivt att automatisera IT-arbetsflöden i molnet. Cloud Manager – Automatisera, hantera och säkra din molnhelpdesk En enda ruta för säker och effektiv hantering av kunder över Microsoft 365 och cross-SaaS molnapplikationer. Help Desk-automatisering hjälper MSP:er effektivisera molnadministrationen för snabbare, enklare och mer konsekvent tjänsteleverans. Stig framme med automatisering för intäktsgenererande tjänster som Microsoft Teams och säkerhetsbedömningar och sanering. Dessutom kan du enkelt omvandla komplexa arbetsflöden till automatisering för generalistanvändning i en intuitiv applikation, allt backat upp av robusta säkerhetslager, rollbaserade kontroller och rapportering. Cloud Backup – Skydda Microsoft 365 och öka återkommande intäkter Skydda kunddata, mildra effekterna av cyberattacker, förbättra retentionen och öka återkommande intäkter med den marknadsledande Office 365 backup-lösningen. Inklusive komplett täckning av Microsoft 365-hyresgästen inklusive Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams och Office 365 Groups. Med obegränsad lagring och lagring, snabb sökning och återställning med ett klick, enkel installation och hantering och flexibla köp- och distributionsalternativ – SkyKick Cloud Backup är din motor för affärsacceleration. Migration Suites – Mer förutsägbara, stressfria Microsoft 365-migreringar Skala din molnverksamhet med automatisering för strömlinjeformade migrationer som gläder kunder, minskar risker och sparar tid. IT-partners rankade SkyKick som nummer 1 bland Office 365-migreringsleverantörer i de kategorier som bedöms vara viktigast, inklusive partnerlönsamhet, riskminskning, användarvänlighet och övergripande datakvalitet.

