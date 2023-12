En enkel elektronisk bokningsbok. Det enklaste restaurangdagboken och bokningshanteringssystemet som finns idag. Boka in gäster. Hantera vistelsetiden. Ställ in sittningar. Lägg till socialt distanserade bordsplaner. Ta betalningar. Säker kreditkortspärr. Sluta uteblivna. Plus mycket mer. Det enklaste restaurangdagboken och bokningshanteringssystemet som finns idag. Boka in gäster. Hantera vistelsetiden. Ställ in sittningar. Lägg till socialt distanserade bordsplaner. Ta betalningar. Säker kreditkortspärr. Sluta uteblivna. Plus mycket mer.

Webbplats: simpleerb.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till simpleERB. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.