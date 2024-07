Seattle - Officiell webbplats för stadsförvaltningen. Informationssektioner för medborgare, företag och besökare, plus information om staden. Seattle Services Portal tillåter användare att: * Kontrollera status, förnya, gör ändringar, betala eller schemalägg tillstånd eller poster genom att söka på adress eller postnummer, eller använda fliken "Mina poster". * Starta nya applikationer och förfrågningar om olika tjänster, inklusive: Bygga justeringar; Klagomål relaterade till byggnader, fastigheter, hyresfastigheter, buller, taxi och transporttjänster; Intyg om historiskt bevarande; Korttidsuthyrningslicenser; Taxi- och uthyrningslicenser; Handels- och utrustningslicenser; Parkering och lastbilstillstånd; Gatubrukstillstånd; Handel, byggande och markanvändningstillstånd; Tillhandahållande av offentliga kommentarer; Utvecklingstjänster för allmännyttiga tjänster; Registrering av hyresbostäder (RRIO); Tenant Assistance (EDRA); Trädrelaterade tillstånd och registreringar... Webbplatsen ger också vägledning om hur man schemalägger inspektioner eller möten med Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) eller Seattle Department of Transportation (SDOT). Om användare är osäkra på vilken kategori de ska välja, kan de besöka sidan Application Index för att se alla tillgängliga applikationstyper som de kan starta via portalen.

