ProSights is radically transforming manual investor software through LLMs. Our hyper-verticalized models scan internal and external data to automate sourcing, diligence, and portfolio monitoring.

