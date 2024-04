We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.

Webbplats: pmi.org

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Project Management Institute. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.