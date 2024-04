once.to is a modern, performant, feature-rich URL shortener (link shortener) that offers extensive click tracking and link analytics, targeting rules, UTM parameter tracking, A/B testing etc. It's also easily integrated with other services using Zapier automation.

