Micepad is an award-winning provider of event management software, with a unique focus on capturing and surfacing data from live events.

Webbplats: micepad.co

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Micepad. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.