Business banking for cross-border SMBs & Startups Infinity is a banking and payments platform for cross-border businesses in India. We help our customers make cross-border payments that are 70% cheaper than traditional methods and earn income on idle cash by investing in government securities.

