Gridlexs "Ultra Customizable Allt-i-ett App Builder" erbjuder en heltäckande lösning för företag som söker skräddarsydd operativ effektivitet. Med standardappar inklusive CRM, kundtjänst, Help Desk Ticketing och Master Data Management, möjliggör Gridlex omfattande anpassning över fält, formulär, UX, rapporter och integrationer för att passa alla organisationers unika behov. Plattformen utmärker sig för sin förmåga att konsolidera olika affärsfunktioner till ett enda, kostnadseffektivt paket, med stöd av ett mycket lyhört kundframgångsteam för att säkerställa sömlös implementering och drift. Detta gör Gridlex till ett idealiskt val för företag som vill effektivisera sina processer och förbättra tjänsteleveransen genom en anpassningsbar och integrerad mjukvarumiljö. Produktbeskrivning: ULTRA CUSTOMIZABLE APP BUILDER: Anpassade modeller: Utveckla databasliknande strukturer som kan länka samman med andra modeller och fält för förbättrad datahantering. Anpassade appar: Bygg applikationer som är unikt anpassade för dina affärsprocesser och krav. Anpassad UX: Skapa en användarupplevelse som är intuitiv och skräddarsydd för ditt organisatoriska arbetsflöde. Anpassade formulär: Designa formulär som passar dina operativa processer och användarbehov. Anpassade fält: Skräddarsy datafält för att matcha de unika datafångstkraven för ditt företag. Anpassade rapporter: Generera rapporter som är specifikt anpassade till dina affärsmått och analysbehov. Anpassad integration: Integrera sömlöst med andra system och applikationer för att skapa ett enhetligt operativt ekosystem. Anpassningsstöd: Få tillgång till dedikerad support för att skräddarsy plattformen för att möta dina specifika affärsbehov. Integration med enkel inloggning (SSO): Förenkla användaråtkomst med en enda autentiseringspunkt för alla applikationer. Datamigrering och laddning: Överför och organisera befintlig data effektivt till Gridlex-systemet för omedelbar användbarhet. APPSUITE: CRM: Hantera kundrelationer effektivt med en omfattande uppsättning CRM-funktioner. Delad inkorg: Centralisera kommunikationskanaler för att effektivisera korrespondens och förbättra samarbetet. Kundservice, Help Desk och biljettförsäljning: Leverera överlägsen kundsupport genom integrerade service- och biljetthanteringssystem. IT Service Management (ITSM): Optimera IT-tjänster med verktyg utformade för effektiva ITSM-processer. Master Data Management: Konsolidera och hantera din organisations kritiska data för förbättrat beslutsfattande och operativ effektivitet.

Webbplats: gridlex.com

