Google Play, tidigare Android Market, är en digital distributionstjänst som drivs och utvecklas av Google. Den fungerar som den officiella appbutiken för enheter som körs på "Google-certifierat" Android-operativsystem, vilket tillåter användare att bläddra och ladda ner applikationer som utvecklats med Android Software Development Kit (SDK) och publicerade via Google. Google Play fungerar också som en digital mediebutik som erbjuder musik, böcker, filmer och tv-program. Det erbjöd tidigare Google-hårdvaruenheter att köpa fram till introduktionen av en separat hårdvaruåterförsäljare online, Google Store, den 11 mars 2015, och det erbjöd även nyhetspublikationer och tidskrifter innan omarbetningen av Google Nyheter den 15 maj 2018. Applikationer är tillgängliga via Google Play antingen gratis eller till en kostnad. De kan laddas ner direkt på en Android-enhet via den egenutvecklade mobilappen Play Store eller genom att distribuera applikationen till en enhet från Google Plays webbplats. Applikationer som använder hårdvarufunktioner hos en enhet kan riktas till användare av enheter med specifika hårdvarukomponenter, såsom en rörelsesensor (för rörelseberoende spel) eller en frontkamera (för videosamtal online). Google Play-butiken hade över 82 miljarder app-nedladdningar under 2016 och har nått över 3,5 miljoner appar publicerade under 2017. Den har varit föremål för flera frågor om säkerhet, där skadlig programvara har godkänts och laddats upp till butiken och laddats ner av användare , med varierande svårighetsgrad. Google Play lanserades den 6 mars 2012 och samlade Android Market, Google Music och Google eBookstore under ett varumärke, vilket markerar en förändring i Googles digitala distributionsstrategi. Tjänsterna som ingår i Google Play är Google Play Böcker, Google Play Spel, Google Play Filmer & TV och Google Play Musik, och tidigare Google Play Tidningskiosk innan de fasades ut helt från Google Play i november 2018. Efter deras omprofilering har Google gradvis utökat det geografiska stödet för var och en av tjänsterna.

Webbplats: play.google.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Google Play. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.