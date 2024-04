Create diagrams without touching your mouse. Generate informal, class, sequence, state, gantt, user journey, or entity-relationship diagrams using only the keyboard

