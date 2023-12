GitHub, Inc. är ett amerikanskt multinationellt företag som tillhandahåller hosting för mjukvaruutveckling och versionskontroll med Git. Den erbjuder den distribuerade versionskontroll och källkodshantering (SCM) funktionaliteten av Git, plus sina egna funktioner. Det ger åtkomstkontroll och flera samarbetsfunktioner som buggspårning, funktionsförfrågningar, uppgiftshantering och wikis för varje projekt. Med huvudkontor i Kalifornien, har det varit ett dotterbolag till Microsoft sedan 2018. GitHub erbjuder sina grundläggande tjänster gratis. Dess mer avancerade professionella tjänster och företagstjänster är kommersiella. Gratis GitHub-konton används ofta för att vara värd för projekt med öppen källkod. Från och med januari 2019 erbjuder GitHub obegränsade privata arkiv för alla planer, inklusive gratiskonton, men tillåts endast upp till tre samarbetspartners per arkiv gratis. Från och med den 15 april 2020 tillåter den kostnadsfria planen obegränsade medarbetare, men begränsar privata arkiv till 2 000 aktionsminuter per månad. Från och med januari 2020 rapporterar GitHub att ha över 40 miljoner användare och mer än 100 miljoner arkiv (inklusive minst 28 miljoner offentliga arkiv), vilket gör det till världens största källkodsvärd.

Webbplats: github.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till GitHub. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.