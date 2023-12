GitLab är ett webbaserat DevOps-livscykelverktyg som tillhandahåller en Git-repository-hanterare som tillhandahåller wiki, problemspårning och kontinuerliga integrations- och distributionspipelinefunktioner, med hjälp av en öppen källkodslicens, utvecklad av GitLab Inc. Mjukvaran skapades av den ukrainska utvecklaren Dmitriy Zaporozhets och Valery Sizov. Koden skrevs ursprungligen i Ruby, med vissa delar senare omskrivna i Go, initialt som en källkodshanteringslösning för att samarbeta inom ett team kring mjukvaruutveckling. Det utvecklades senare till en integrerad lösning som täcker programvaruutvecklingens livscykel och sedan till hela DevOps livscykel. Den nuvarande teknikstacken inkluderar Go, Ruby on Rails och Vue.js. Den följer en utvecklingsmodell med öppen kärna där kärnfunktionaliteten släpps under en öppen källkod (MIT)-licens medan tilläggsfunktionaliteten är under en egen licens.

Webbplats: gitlab.com

