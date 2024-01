Fresh Proposals is online proposal management tool that allows sales team to craft stunning proposals with interactive quotes and eSignature to impress prospects. Use proposal insights to close more deals.

