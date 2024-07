Emotion Logic Ltd är ett AI-verktyg som erbjuder äkta känsloanalys i realtid och kognitiva beräkningsmöjligheter för att förbättra användarupplevelsen. Med detta verktyg kan användare få en djupare förståelse för mänskliga känslor och använda känsloteknik för att transformera sina applikationer. Emotion Logic-verktyget kan användas i olika branscher och användningsfall. Inom finans kan det förbättra Know Your Customer (KYC)-processer, minska betalningsanmärkningar och öka kundnöjdheten. I kontaktcenter kan det öka försäljningen, kundnöjdheten och behålla teamet. Verktyget är också användbart vid riskbedömning och bedrägeriupptäckt, vilket hjälper till att minska bedrägeriförluster och öka kundnöjdheten. För HR- och säkerhetsgranskning kan Emotion Logic öka framgångsrika anställningar och medarbetarnas tillfredsställelse. I maskin-mänskliga gränssnitt kan det förbättra engagemang och kundnöjdhet. Inom vården kan det förbättra utvärderingskvaliteten och återhämtningsgraden. Verktyget kan också påskynda utredningar och minska tid och kostnader inom kriminalteknik. Emotion Logic är också fördelaktigt inom underhållnings- och matchningsindustrin, vilket ökar antalet framgångsrika matchningar och identifierar dåliga skådespelare. Dessutom kan det utnyttjas i forskning för känslomässiga insikter i marknadsföring och akademisk forskning. Verktyget använder avancerad röstanalys och AI-beslutsmotorer för att avkoda äkta känslor från mänskliga röster. Den fungerar oberoende av språk, kultur, prosodi eller uttrycksfull stil, vilket gör den tillgänglig och anpassningsbar i alla regioner. Analysen är opartisk av ras, kön, ålder eller kulturella drag, vilket ger insikter utan fördomar. Emotion Logics AI-kapacitet möjliggör bättre förutsägelser av användares, kunders, patientens eller anställdas beteende, oavsett deras roll eller språket som talas. Ledande varumärken inom olika branscher utnyttjar redan Emotion Logics kapacitet för att driva tekniska framsteg.

Webbplats: emotionlogic.ai

