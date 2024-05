[Innehåll, mycket omfattande] * 1,5 miljoner+ originalexempel, lär dig ord från brittiska och amerikanska dramer och dokumentärer * 50 000+ ordkombinationer, massiv ordanvändning, lätt att lära sig och använda * 2000+ rotaffixer, som täcker nästan 20 000 poster, använd engelska radikaler för att sätta ihop ord * 5000+ härledningsträd, som täcker 20 000+ poster, stenografiska ordfamiljeartefakt * Äkta Collins engelsk-kinesiska ordbok, förstå engelska på engelska * Ordförrådsbibliotek i full scen, som täcker alla stadier i grundskolan, högstadiet, gymnasiet, universitetet, studera utomlands, etc. * 200+ vanliga ordförrådsböcker och ordförrådslistor för engelska läroböcker, kombinerat med pappersböcker, för samtidig inlärning * Synonymer, antonymer, orddeformationer och effektivare tillhörande minne [Tamens fokus är mycket framträdande] * Betydelsen av testet är markerad och fetstil för att visa betydelsen av ordet som har testats Lär dig ofta nyckelpunkterna i ordets betydelse. * Märken för testpunkter, markerade fraser som har testats, nyckelpunkter för kärntestpunkter * Mer än 170 000 exempel från tidigare prov, som täcker inträdesprov för gymnasiet, inträdesprov till högskola, CET-4 och CET-6, inträdesprov på forskarnivå och högskole- till grundutbildningsprogram [Minne, mycket effektivt] * Ebbinghaus minneskurva, intelligent planering granskning, effektiv anti-förglömning * Originalexempel hjälper dig att förstå hur ord används i verkliga sammanhang Först när du förstår dem blir de lättare att komma ihåg (≧ω≦). * Rotaffixer hjälper dig att förstå ordets interna struktur. Det blir lättare att komma ihåg om du förstår det o(^▽^)o * Autentiska samlokaliseringar hjälper dig att förstå flera betydelser av ord Först när du förstår dem kan du komma ihåg dem bättre \\(*^▽^*)//. * Stavningstest, efter att ha lärt dig en grupp stavningar kommer du inte att ge upp förrän du kan skriva. [Uthållighet, mycket lätt] * Logga in för att få coola mynt och checka in som ett team för att få fler belöningar

Webbplats: bbdc.cn

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till 不背单词. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.