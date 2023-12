AMC är hem för några av de mest populära och hyllade programmen på tv. Logga in med din TV-leverantör och håll dig uppdaterad med de senaste hela avsnitten och videoextramaterial från din favorit AMC Original-serie. Använd din iPhone eller iPad för att Airplay eller casta direkt till din tv. Original AMC-programmering inkluderar The Walking Dead - den högst rankade serien i kabelhistorien, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror och många fler. Kabelleverantörer inkluderar AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity och Verizon FiOS, bland många andra. AMC Premiere-prenumeranter kan njuta av aktuella säsonger av AMC-shower - Annonsfritt, On Demand och tillgängligt i appen samtidigt som TV-sändningen är tillgänglig. AMC Premiere-prenumeranter får också tidig tillgång eller helsäsongsåtkomst till utvalda program innan de sänds, plus speciellt innehåll som exklusiva utökade avsnitt, bonusscener, smygtittar, oklippta filmer och mer. Hela avsnitt under säsongen är också tillgängliga att ladda ner för offlinevisning på din iPhone eller iPad för AMC Premiere-prenumeranter.

