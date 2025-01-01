Альтернативы - ZeroSSL

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.

IONOS

IONOS

ionos.com

Приложение IONOS позволяет управлять контрактами, продуктами и данными клиентов, а также заказывать и изменять услуги с защищенным входом.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Web.com

Web.com

web.com

Web.com — платформа для создания сайтов, регистрации доменных имен и хостинга, предназначенная для малого бизнеса и предпринимателей.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics — платформа, позволяющая управлять несколькими CDN для улучшения производительности сайтов и предотвращения простоев.

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

Приложение GlobalSign обеспечивает безопасную аутентификацию и управление доступом к цифровым ресурсам с помощью различных методов аутентификации.

SSLs

SSLs

ssls.com

Приложение SSLs упрощает управление сертификатами SSL для шифрования данных между веб-сайтом и пользователями, обеспечивая безопасность онлайн-транзакций.

Xitoring

Xitoring

xitoring.com

Xitoring - это решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры с поддержкой проверки времени безотказной работы, мониторинга серверов и уведомлений через различные каналы.

Keystash

Keystash

keystash.io

Keystash — платформа для управления доступом и SSH-ключами с функциями управления учетными записями, политиками сервера и двухфакторной аутентификацией.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

Hostbillo – платформа для управления хостингом, упрощает задачи через интуитивные интерфейсы, интеграцию систем и инструменты аналитики для оптимизации ресурсов.

CheapSSLWeb

CheapSSLWeb

cheapsslweb.com

CheapSSLWEB предлагает недорогие SSL сертификаты от известных центров сертификации для защиты веб-сайтов и приложений.

DoxyChain

DoxyChain

doxychain.com

DoxyChain - это SaaS-решение для управления сертификатами с использованием блокчейна, обеспечивающее безопасность и децентрализацию данных.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.

TrackSSL

TrackSSL

trackssl.com

TrackSSL — приложение для мониторинга SSL сертификатов, проверяющее их сроки действия и конфигурации, интегрируется с Slack для уведомлений.

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

ArkHost - это платформа для удобного и надежного веб-хостинга, позволяющая управлять сайтами и почтовыми аккаунтами через интегрированную панель управления.

Approximated

Approximated

approximated.app

Approximated помогает автоматизировать пользовательские домены для бизнеса любого размера, предоставляя управляемую инфраструктуру и простой API.

TRUSTZONE

TRUSTZONE

trustzone.com

TRUSTZONE предлагает решения по управлению сертификатами для компаний всех размеров, включая SSL/TLS сертификаты и услуги PKI.

Venafi

Venafi

venafi.com

Venafi - платформа для управления и защиты машинных идентификаторов, включая цифровые сертификаты, с автоматизацией процессов и мониторингом безопасности.

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