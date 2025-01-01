Альтернативы - Zangerine

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online - облачное бухгалтерское ПО для учета доходов и расходов, управления заработной платой и финансами малых и средних предприятий.

Xero

Xero

xero.com

Xero - это облачное бухгалтерское программное обеспечение для малых и средних предприятий, упрощающее управление финансами и бухгалтерией.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory - это программа для управления запасами, помогающая отслеживать товары, заказы и оптимизировать складские операции для малых и средних предприятий.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility - программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, синхронизирующее данные между интернет-магазинами и бухгалтерией.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone - платформа без кодов для создания бизнес-приложений и управления данными, процессами и командами с помощью простых инструментов.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo - это бесплатное программное обеспечение для управления доставкой, автоматизирующее процессы обработки заказов и управления запасами на различных платформах.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport - логистическая платформа для управления грузоперевозками и цепочками поставок с интеграцией в системы электронной коммерции и таможенные услуги.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp — облачная платформа для управления CRM и ERP, помогающая малым и средним бизнесам управлять клиентами, проектами и финансами.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Inventory - программа для управления запасами, позволяющая отслеживать, контролировать и оптимизировать запасы для малого и среднего бизнеса.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks — это простое в использовании бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса и фрилансеров, позволяющее управлять счетами и финансами.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7 — приложение для управления запасами, интеграции продаж и автоматизации бизнес-процессов, подходящее для малых и средних предприятий.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo - это облачная платформа управления транспортом, интегрирующая все системы для оптимизации логистических операций и повышения видимости в цепочке поставок.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy — облачная программа для планирования производства, управления запасами и закупками для небольших производителей.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl - облачная система управления для розничной торговли, оптимизирующая процессы управления запасами, заказы, бухгалтерию и CRM для онлайн и офлайн каналов.

Stord

Stord

stord.com

Stord - облачная платформа для управления цепочками поставок, обеспечивающая интеграцию логистики, складирования и доставки для компаний.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero - приложение для управления запасами, позволяющее отслеживать запасы, устанавливать уровни безопасности и создавать заказы на покупку.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая розничным продавцам эффективно работать на нескольких каналах продаж.

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza - это приложение для дистрибьюторов, позволяющее продавать солнечные системы, насосы и другие устройства по модели оплаты по мере использования.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder — это веб-приложение для управления запасами, позволяющее отслеживать уровни, заказы и взаимодействия с клиентами в реальном времени.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales — облачная платформа для автоматизации электронной коммерции, упрощающая продажи на разных каналах и управление заказами, с синхронизацией и интеграциями.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA — облачная платформа SaaS для производителей, оптимизирующая запасы, улучшая управление цепочками поставок с помощью аналитики и ИИ.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая продавать на различных онлайн-площадках и автоматизировать процессы электронной коммерции.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.

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