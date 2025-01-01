Альтернативы - wrap

Vimeo
vimeo.com
Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.
Loom
loom.com
Loom — приложение для записи экрана и видеосвязи, позволяющее пользователям захватывать экран, голос и видео для асинхронного обмена информацией.
Descript
descript.com
Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp позволяет записывать экран, транскрибировать видео, делать заметки на встречах и создавать интерактивные видео с викторинами и опросами.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания и редактирования подкастов, поддерживающая записи аудио и видео, а также автоматизированное редактирование и распространение.
Scribe
scribehow.com
Scribe — это инструмент, который преобразует процессы в пошаговые визуальные руководства, автоматически создавая инструкции и скриншоты.
Zight
zight.com
Zight - это приложение для записи экрана, создания GIF и аннотированных скриншотов, упрощающее визуальную коммуникацию и совместную работу.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.
Droplr
droplr.com
Droplr - приложение для создания скриншотов и записи экрана с возможностью аннотации и обмена ссылками на облачное хранилище.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero - бесплатное приложение для создания скриншотов и аннотирования изображений, PDF и веб-сайтов с возможностью совместной работы.
Screencastify
screencastify.com
Screencastify — расширение Chrome для записи экрана, редактирования и обмена видео, идеально подходящее для учебных пособий и деловой коммуникации.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это платформа для хостинга и управления мультимедийным контентом, включая видео и изображения, с возможностями анализа и взаимодействия с аудиторией.
Tango
tango.us
Tango — это платформа для создания обучающих материалов и подсказок для программного обеспечения, помогающая пользователям осваивать приложения.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal - это приложение для записи экрана и редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать и делиться образовательным и рекламным контентом.
Wistia
wistia.com
Wistia - платформа для создания, хостинга и анализа видео и вебинаров, ориентированная на маркетологов и предприятия.
Canvid
canvid.com
CANVID — приложение для записи экрана с AI, позволяет создавать профессиональные видеоуроки и демонстрации с минимальными усилиями.
VideoSends
videosends.com
VideoSends позволяет записывать экран, интегрировать вебкамера и добавлять кастомные элементы, включая миниатюры и варианты встраивания.
Claap
claap.io
Claap — это видео-платформа для записи встреч, создания транскрипций и управления контентом, объединяющая инструменты для сотрудничества и повышения производительности.
Screendesk
screendesk.io
Screendesk позволяет запрашивать записи экрана или начинать живую совместную сессию с клиентами без установки. Интеграция с Intercom, Zendesk, HelpScout.
Berrycast
berrycast.com
Berrycast - приложение для записи экрана, позволяющее пользователям удобно захватывать и делиться контентом для обучения и презентаций.
Guidde
guidde.com
Guidde — платформа ИИ для бизнеса, позволяющая быстро создавать видеодокументацию и пошаговые инструкции.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.
Vidcast
vidcast.io
Vidcast — платформа для обмена асинхронными видео-сообщениями, позволяющая пользователям записывать, делиться контентом и взаимодействовать с аудиторией.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.
Piktostory
piktochart.com
Piktostory - это приложение для редактирования видео, позволяющее легко преобразовывать записи в краткие клипы для социальных сетей. Упрощает процесс создания контента.
Weet
weet.co
Weet — это инструмент для создания видеоуроков с помощью ИИ, позволяющий быстро записывать и редактировать профессиональные видео в браузере.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - это платформа для создания, хостинга и аналитики персонализированных видео для продаж и маркетинга, помогающая бизнесам улучшать взаимодействие с клиентами.
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare — это платформа для визуальной коммуникации, позволяющая быстро обмениваться записями экрана, скриншотами и GIF-файлами.
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