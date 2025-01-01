Альтернативы - Workstatus

ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - облачное приложение для управления проектами, позволяющее планировать, отслеживать и выполнять проекты с помощью инструментов для совместной работы.
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.
Clockify
clockify.me
Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track - это приложение для отслеживания времени, позволяющее пользователям фиксировать время на задачи и проекты через веб, мобильные устройства и расширения браузера.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерии и выставления счетов, помогающая малому бизнесу и фрилансерам управлять финансами и автоматизировать административные задачи.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Insightful
insightful.io
Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
When I Work
wheniwork.com
Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.
Harvest
getharvest.com
Harvest - приложение для отслеживания рабочего времени и расходов, интегрированное с популярными инструментами, с функциями выставления счетов и отчетности.
Deputy
deputy.com
Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.
todo.vu
todo.vu
todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.
Timely
timely.com
Timely — приложение для отслеживания рабочего времени с автоматическим сбором данных и функциями планирования, поддерживающее различные инструменты.
My Hours
myhours.com
Приложение "Мои часы" позволяет отслеживать время, управлять проектами и задачами, а также генерировать отчеты для клиентов.
Paymo
paymoapp.com
Paymo - приложение для управления проектами, отслеживания времени и выставления счетов, которое помогает эффективно организовать работу и сотрудничество в команде.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
Jibble
jibble.io
Jibble - приложение для управления временем и посещаемостью сотрудников с функциями отслеживания, геозоны и автоматизированными отчетами.
Pomodizer
pomodizer.com
Pomodizer — приложение для управления временем, основанное на методе Помодоро, помогает пользователям сосредоточиться на задачах с помощью 25-минутных интервалов работы.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.
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