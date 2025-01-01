Альтернативы - Workstatus

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects - облачное приложение для управления проектами, позволяющее планировать, отслеживать и выполнять проекты с помощью инструментов для совместной работы.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Track - это приложение для отслеживания времени, позволяющее пользователям фиксировать время на задачи и проекты через веб, мобильные устройства и расширения браузера.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерии и выставления счетов, помогающая малому бизнесу и фрилансерам управлять финансами и автоматизировать административные задачи.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.

Harvest

Harvest

getharvest.com

Harvest - приложение для отслеживания рабочего времени и расходов, интегрированное с популярными инструментами, с функциями выставления счетов и отчетности.

Deputy

Deputy

deputy.com

Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — это приложение для управления проектами, объединяющее задачи, цели, документы и общение в одном месте для повышения продуктивности команд.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu - приложение для управления задачами, проектами, отслеживания времени и выставления счетов для фрилансеров и команд.

Timely

Timely

timely.com

Timely — приложение для отслеживания рабочего времени с автоматическим сбором данных и функциями планирования, поддерживающее различные инструменты.

My Hours

My Hours

myhours.com

Приложение "Мои часы" позволяет отслеживать время, управлять проектами и задачами, а также генерировать отчеты для клиентов.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo - приложение для управления проектами, отслеживания времени и выставления счетов, которое помогает эффективно организовать работу и сотрудничество в команде.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.

Hive

Hive

hive.com

Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble - приложение для управления временем и посещаемостью сотрудников с функциями отслеживания, геозоны и автоматизированными отчетами.

Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Pomodizer — приложение для управления временем, основанное на методе Помодоро, помогает пользователям сосредоточиться на задачах с помощью 25-минутных интервалов работы.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.

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