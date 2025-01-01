Альтернативы - WeVideo

Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.
InVideo
invideo.io
Invideo - это инструмент на основе ИИ для создания видео, позволяющий пользователям превращать текстовые подсказки в готовые к публикации видео с озвучкой и визуальными эффектами.
Runway
runwayml.com
Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.
Clipchamp
clipchamp.com
Clipchamp - онлайн-редактор видео, позволяющий легко редактировать ролики для различных проектов с использованием профессиональных инструментов и шаблонов.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
OpusClip
opus.pro
OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.
D-ID
d-id.com
D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.
Kapwing
kapwing.com
Kapwing - это облачная платформа для редактирования видео и создания контента, позволяющая пользователям любого уровня складывать видео, добавлять музыку и текст.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.
Wave.video
wave.video
Wave.video - платформа для онлайн-редактирования видео и трансляции, позволяющая создавать и редактировать видеоконтент без загрузок.
Descript
descript.com
Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.
Polotno Studio
polotno.com
Polotno Studio — онлайн-редактор дизайна с инструментами для создания изображений и видео для соцсетей, предлагает простую настройку и интеграцию.
Prezi
prezi.com
Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.
FlexClip
flexclip.com
FlexClip - это онлайн платформа для редактирования и создания видео, предлагающая шаблоны, инструменты редактирования и возможности AI для пользователей разных уровней.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
Remind
remind.com
Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.
Lumen5
lumen5.com
Lumen5 — платформа для создания видео, позволяющая легко преобразовывать письменный контент в видеоролики для социальных сетей и рекламы.
Vyond
vyond.com
Vyond — это платформа для создания анимационных видео, позволяющая пользователям легко создавать профессиональные видеоролики с помощью шаблонов и инструментов редактирования.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Artlist
artlist.io
Artlist — это платформа для создателей видео, предлагающая лицензированную музыку, звуковые эффекты и другие ресурсы для создания контента.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo – это приложение для создания видео с AI-аватарами на разных языках, упрощающее процесс производства профессионального контента.
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