Альтернативы - WeVideo

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - это облачное хранилище, позволяющее пользователям хранить, синхронизировать и обмениваться файлами на разных устройствах.

InVideo

InVideo

invideo.io

Invideo - это инструмент на основе ИИ для создания видео, позволяющий пользователям превращать текстовые подсказки в готовые к публикации видео с озвучкой и визуальными эффектами.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

Clipchamp - онлайн-редактор видео, позволяющий легко редактировать ролики для различных проектов с использованием профессиональных инструментов и шаблонов.

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.

Kapwing

Kapwing

kapwing.com

Kapwing - это облачная платформа для редактирования видео и создания контента, позволяющая пользователям любого уровня складывать видео, добавлять музыку и текст.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.

Wave.video

Wave.video

wave.video

Wave.video - платформа для онлайн-редактирования видео и трансляции, позволяющая создавать и редактировать видеоконтент без загрузок.

Descript

Descript

descript.com

Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.

Polotno Studio

Polotno Studio

polotno.com

Polotno Studio — онлайн-редактор дизайна с инструментами для создания изображений и видео для соцсетей, предлагает простую настройку и интеграцию.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

FlexClip - это онлайн платформа для редактирования и создания видео, предлагающая шаблоны, инструменты редактирования и возможности AI для пользователей разных уровней.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

Remind

Remind

remind.com

Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.

Lumen5

Lumen5

lumen5.com

Lumen5 — платформа для создания видео, позволяющая легко преобразовывать письменный контент в видеоролики для социальных сетей и рекламы.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond — это платформа для создания анимационных видео, позволяющая пользователям легко создавать профессиональные видеоролики с помощью шаблонов и инструментов редактирования.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Artlist

Artlist

artlist.io

Artlist — это платформа для создателей видео, предлагающая лицензированную музыку, звуковые эффекты и другие ресурсы для создания контента.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo – это приложение для создания видео с AI-аватарами на разных языках, упрощающее процесс производства профессионального контента.

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