Альтернативы - WayUp

Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
Naukiri
naukri.com
Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.
Glassdoor
glassdoor.com
Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.
Monster
monster.com
Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис поиска работы, позволяющий пользователям подавать заявки на вакансии и общаться с работодателями в удобном интерфейсе.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
TextUs
textus.com
TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Otta
otta.com
Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.
Dice
dice.com
Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.
Talent.com
talent.com
Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.
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