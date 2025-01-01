Альтернативы - WayUp

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.

Monster

Monster

monster.com

Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today — сервис поиска работы, позволяющий пользователям подавать заявки на вакансии и общаться с работодателями в удобном интерфейсе.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

Otta

Otta

otta.com

Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.

Dice

Dice

dice.com

Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

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