Альтернативы - Varsity Tutors

Preply
preply.com
Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.
LRNKEY
lrnkey.com
Lrnkey — это онлайн-платформа для репетиторства, где можно развивать новые навыки и находить быстрые способы обучения. Записывайтесь на частные занятия.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard - интерактивная доска для корпоративного обучения, онлайн-репетиторства и учебных заведений с возможностью настройки и интеграции.
WISE
wise.live
Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go - это простое приложение для управления школами, позволяющее отслеживать расписание, оплату, занятия и посещаемость в одном месте.
TutorOcean
tutorocean.com
TutorOcean - это онлайн-платформа, соединяющая студентов с преподавателями для персонализированного обучения по различным предметам в удобное время.
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful — образовательная платформа для индивидуального обучения с проверенными преподавателями и гибким расписанием, предлагающая безопасные уроки онлайн.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.
Practice
practice.do
Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.
Tutor.id
tutor.id
Tutor.id — онлайн-платформа для поиска квалифицированных репетиторов по школьным предметам, языкам и хобби. Позволяет легко бронировать уроки.
BookNook
booknook.com
BookNook — приложение для обучения чтению и грамотности, предлагающее пользователям структурированный доступ к образовательному контенту.
FavTutor
favtutor.com
FavTutor — онлайн-сервис репетиторства, соединяющий студентов с преподавателями для индивидуальных занятий по информатике и науке о данных.
Planubo
planubo.com
Planubo - это онлайн-приложение для управления расписанием и клиентами, позволяющее создавать страницы бронирования, принимать платежи и вести учет клиентов.
TutorShell
tutorshell.com
TutorShell - облачное ПО для управления репетиторами, позволяет управлять студентами, расписанием и множеством репетиторов с бесплатным 3-месячным пробным периодом.
Oases
oasesonline.com
Oases — платформа для управления репетиторством: соединяет студентов с преподавателями, планирует занятия и отслеживает прогресс студентов.
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