Альтернативы - Varsity Tutors

Preply

Preply

preply.com

Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.

LRNKEY

LRNKEY

lrnkey.com

Lrnkey — это онлайн-платформа для репетиторства, где можно развивать новые навыки и находить быстрые способы обучения. Записывайтесь на частные занятия.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard - интерактивная доска для корпоративного обучения, онлайн-репетиторства и учебных заведений с возможностью настройки и интеграции.

WISE

WISE

wise.live

Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go - это простое приложение для управления школами, позволяющее отслеживать расписание, оплату, занятия и посещаемость в одном месте.

TutorOcean

TutorOcean

tutorocean.com

TutorOcean - это онлайн-платформа, соединяющая студентов с преподавателями для персонализированного обучения по различным предметам в удобное время.

Tutorful

Tutorful

tutorful.co.uk

Tutorful — образовательная платформа для индивидуального обучения с проверенными преподавателями и гибким расписанием, предлагающая безопасные уроки онлайн.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.

Practice

Practice

practice.do

Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.

Tutor.id

Tutor.id

tutor.id

Tutor.id — онлайн-платформа для поиска квалифицированных репетиторов по школьным предметам, языкам и хобби. Позволяет легко бронировать уроки.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook — приложение для обучения чтению и грамотности, предлагающее пользователям структурированный доступ к образовательному контенту.

FavTutor

FavTutor

favtutor.com

FavTutor — онлайн-сервис репетиторства, соединяющий студентов с преподавателями для индивидуальных занятий по информатике и науке о данных.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo - это онлайн-приложение для управления расписанием и клиентами, позволяющее создавать страницы бронирования, принимать платежи и вести учет клиентов.

TutorShell

TutorShell

tutorshell.com

TutorShell - облачное ПО для управления репетиторами, позволяет управлять студентами, расписанием и множеством репетиторов с бесплатным 3-месячным пробным периодом.

Oases

Oases

oasesonline.com

Oases — платформа для управления репетиторством: соединяет студентов с преподавателями, планирует занятия и отслеживает прогресс студентов.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.