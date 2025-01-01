Альтернативы - Valant

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby — это платформа для видеоконференций, позволяющая проводить высококачественные видео-встречи через браузер без загрузок. Поддерживает до 200 участников.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me - платформа для телемедицины, обеспечивающая удалённые консультации и обучение, совместимая с HIPAA и интегрирующаяся с системами EHR.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib - это приложение для поиска врачей и онлайн-записи на прием, упрощающее доступ к медицинским услугам.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum — мобильное приложение для бизнеса, предоставляющее отдельный номер с функциями звонков, сообщений и безопасной связи для профессионалов.

Happify

Happify

happify.com

Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD - облачное решение для медицинских практик, объединяющее клинические и бизнес-процессы, включая управление пациентами и телемедицину.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQ — это приложение для онлайн-форм приема, управления практикой и взаимодействия с пациентами в сфере здравоохранения.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Приложение Spruce Health улучшает общение между пациентами и врачами, позволяя безопасные сообщения и телездравоохранение, а также упрощает администрирование.

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebra - платформа для медицинских практик, предлагающая электронные медицинские карты, управление выставлением счетов и телездравоохранение.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.

Practo

Practo

practo.com

Practo - приложение для онлайн-консультаций с врачами, заказа лекарств, бронирования анализов и доступа к медицинским записям.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion - это облачная платформа для электронных медицинских карт, предназначенная для улучшения работы врачей и ухода за пациентами в США.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD - это приложение для управления медицинскими выставлениями, которое отслеживает претензии, планирует назначения и помогает снижать ошибки.

Weave

Weave

getweave.com

Weave объединяет телефонную систему и инструменты для роста в одной платформе для улучшения коммуникации и управления финансами в бизнесе.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OhMD — это платформа для общения с пациентами, позволяющая медицинским учреждениям отправлять текстовые сообщения и управлять взаимодействием со своими пациентами.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Приложение Practice Better упрощает управление практиками в области здравоохранения, предлагая инструменты для планирования, коммуникации и взаимодействия с клиентами.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChrono - облачная платформа для электронных медицинских карт, учета медицинских услуг и удаленных консультаций, оптимизирующая уход за пациентами.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

DeepScribe - AI медицинский писец, который автоматически создает документацию по визитам пациентов в реальном времени, снижая нагрузку на врачей и улучшая качество ухода.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach – это онлайн-платформа для управления клинической практикой в области ABA и ухода за людьми с аутизмом и умственными нарушениями.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

Psych Scribe - приложение для психотерапевтов, автоматизирующее процесс документации и транскрибирующее сеансы терапии в реальном времени.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe — платформа для электронных медицинских записей, поддерживающая малые клиники и врачей. Управляет записями пациентов, назначениями и рецептами.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk — облачное ПО для управления медицинской практикой, упрощающее работу с пациентами и медицинскими данными для врачей и администраторов.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Clinicea — платформа для управления клиниками, используемая в более чем 20 специальностях по всему миру. Простая в использовании для врачей и клиник.

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