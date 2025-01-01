Альтернативы - Valant

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.
Whereby
whereby.com
Whereby — это платформа для видеоконференций, позволяющая проводить высококачественные видео-встречи через браузер без загрузок. Поддерживает до 200 участников.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me - платформа для телемедицины, обеспечивающая удалённые консультации и обучение, совместимая с HIPAA и интегрирующаяся с системами EHR.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib - это приложение для поиска врачей и онлайн-записи на прием, упрощающее доступ к медицинским услугам.
iPlum
iplum.com
iPlum — мобильное приложение для бизнеса, предоставляющее отдельный номер с функциями звонков, сообщений и безопасной связи для профессионалов.
Happify
happify.com
Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD - облачное решение для медицинских практик, объединяющее клинические и бизнес-процессы, включая управление пациентами и телемедицину.
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ — это приложение для онлайн-форм приема, управления практикой и взаимодействия с пациентами в сфере здравоохранения.
Spruce Health
sprucehealth.com
Приложение Spruce Health улучшает общение между пациентами и врачами, позволяя безопасные сообщения и телездравоохранение, а также упрощает администрирование.
Tebra
tebra.com
Tebra - платформа для медицинских практик, предлагающая электронные медицинские карты, управление выставлением счетов и телездравоохранение.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.
Practo
practo.com
Practo - приложение для онлайн-консультаций с врачами, заказа лекарств, бронирования анализов и доступа к медицинским записям.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion - это облачная платформа для электронных медицинских карт, предназначенная для улучшения работы врачей и ухода за пациентами в США.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD - это приложение для управления медицинскими выставлениями, которое отслеживает претензии, планирует назначения и помогает снижать ошибки.
Weave
getweave.com
Weave объединяет телефонную систему и инструменты для роста в одной платформе для улучшения коммуникации и управления финансами в бизнесе.
OhMD
ohmd.com
OhMD — это платформа для общения с пациентами, позволяющая медицинским учреждениям отправлять текстовые сообщения и управлять взаимодействием со своими пациентами.
Practice Better
practicebetter.io
Приложение Practice Better упрощает управление практиками в области здравоохранения, предлагая инструменты для планирования, коммуникации и взаимодействия с клиентами.
DrChrono
drchrono.com
DrChrono - облачная платформа для электронных медицинских карт, учета медицинских услуг и удаленных консультаций, оптимизирующая уход за пациентами.
Quenza
quenza.com
Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.
Nabla
nabla.com
Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.
TheraNest
theranest.com
TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe - AI медицинский писец, который автоматически создает документацию по визитам пациентов в реальном времени, снижая нагрузку на врачей и улучшая качество ухода.
Jane
jane.app
Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach – это онлайн-платформа для управления клинической практикой в области ABA и ухода за людьми с аутизмом и умственными нарушениями.
Supanote
supanote.ai
Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe - приложение для психотерапевтов, автоматизирующее процесс документации и транскрибирующее сеансы терапии в реальном времени.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe — платформа для электронных медицинских записей, поддерживающая малые клиники и врачей. Управляет записями пациентов, назначениями и рецептами.
Medesk
medesk.net
Medesk — облачное ПО для управления медицинской практикой, упрощающее работу с пациентами и медицинскими данными для врачей и администраторов.
Clinicea
clinicea.com
Clinicea — платформа для управления клиниками, используемая в более чем 20 специальностях по всему миру. Простая в использовании для врачей и клиник.
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