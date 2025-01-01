Альтернативы - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo позволяет делать скриншоты и записывать видео для мгновенного обмена. Удобно для общения, документации и организации визуального контента.
VisualPing
visualping.io
Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash — это API для создания скриншотов веб-сайтов на базе Chrome и AWS Lambda, поддерживающее современные функции и обеспечивающее масштабируемость.
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine — это сервис для захвата скриншотов веб-страниц, полезный для мониторинга и документирования контента в интернете.
Gemoo
gemoo.com
Gemoo позволяет записывать экран и веб-камеру, редактировать видео, создавать анимации и организовывать контент в визуальные форматы.
Pagescreen
pagescreen.io
PageScreen — это платформа для захвата и архивирования веб-страниц, позволяющая отслеживать изменения и управлять скриншотами.
Thum.io
thum.io
Thum.io - это API для создания скриншотов веб-сайтов в реальном времени, позволяющее легко интегрировать эту функцию в приложения.
My Site Archive
mysitearchive.com
Мой сайт Archive позволяет захватывать скриншоты, скачивать исходный код и отслеживать изменения на веб-сайтах, включая результаты Google Lighthouse и DNS-записи.
Capture
capture.page
Capture — это сервис для создания скриншотов, генерации PDF, сбора контента и извлечения метаданных с веб-сайтов с помощью API.
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne — API для разработчиков, позволяющий захватывать высококачественные снимки веб-страниц с настройками формата, прокси и фильтрацией рекламы.
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb — платформа для мониторинга электронной коммуникации, соответствующая требованиям SEC, FINRA, FCA и MiFID. Захватывает все виды сообщений.
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet - инструмент для автоматизации создания и документации скриншотов рекламных кампаний в одном месте и экспорта в шаблоны PowerPoint.
Stillio
stillio.com
Stillio автоматически создает снимки веб-сайтов, позволяя архивировать страницы, отслеживать конкурентов и контролировать авторские права.
LaunchBrightly
launchbrightly.com
LaunchBrightly — платформа для автоматизации создания скриншотов продуктов для команд поддержки. Обеспечивает безопасное создание и синхронизацию актуальных изображений.
Doppio
doppio.sh
Doppio - это API сервис для генерации PDF и скриншотов из HTML с помощью простых вызовов API, поддерживающий синхронный и асинхронный рендеринг.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch - это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах с помощью ИИ, отслеживающее визуальные, контентные и технические изменения.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower – это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах, включая контент, код и изображения, с оповещениями и архивированием.
Blit
blitapp.com
Blit — веб-приложение для автоматического захвата и управления скриншотами сайтов, позволяющее планировать регулярные снимки и отправлять их на электронную почту.
Raq.com
raq.com
Raq.com — это приложение для мониторинга в сфере частного капитала. Оно предоставляет информацию о портфелях, целях и конкурентах для комплексного анализа.
Ad Reform
adreform.com
Ad Reform - приложение для автоматизации скриншотов объявлений и оптимизации рекламных кампаний, предоставляющее инструменты для анализа и управления рекламой.
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