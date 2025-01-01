Альтернативы - Urlbox

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Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Gyazo позволяет делать скриншоты и записывать видео для мгновенного обмена. Удобно для общения, документации и организации визуального контента.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.

ApiFlash

ApiFlash

apiflash.com

ApiFlash — это API для создания скриншотов веб-сайтов на базе Chrome и AWS Lambda, поддерживающее современные функции и обеспечивающее масштабируемость.

Screenshotmachine

Screenshotmachine

screenshotmachine.com

Screenshotmachine — это сервис для захвата скриншотов веб-страниц, полезный для мониторинга и документирования контента в интернете.

Gemoo

Gemoo

gemoo.com

Gemoo позволяет записывать экран и веб-камеру, редактировать видео, создавать анимации и организовывать контент в визуальные форматы.

Pagescreen

Pagescreen

pagescreen.io

PageScreen — это платформа для захвата и архивирования веб-страниц, позволяющая отслеживать изменения и управлять скриншотами.

Thum.io

Thum.io

thum.io

Thum.io - это API для создания скриншотов веб-сайтов в реальном времени, позволяющее легко интегрировать эту функцию в приложения.

My Site Archive

My Site Archive

mysitearchive.com

Мой сайт Archive позволяет захватывать скриншоты, скачивать исходный код и отслеживать изменения на веб-сайтах, включая результаты Google Lighthouse и DNS-записи.

Capture

Capture

capture.page

Capture — это сервис для создания скриншотов, генерации PDF, сбора контента и извлечения метаданных с веб-сайтов с помощью API.

ScreenshotOne

ScreenshotOne

screenshotone.com

ScreenshotOne — API для разработчиков, позволяющий захватывать высококачественные снимки веб-страниц с настройками формата, прокси и фильтрацией рекламы.

MirrorWeb

MirrorWeb

mirrorweb.com

MirrorWeb — платформа для мониторинга электронной коммуникации, соответствующая требованиям SEC, FINRA, FCA и MiFID. Захватывает все виды сообщений.

Adwallet.io

Adwallet.io

adwallet.io

Adwallet - инструмент для автоматизации создания и документации скриншотов рекламных кампаний в одном месте и экспорта в шаблоны PowerPoint.

Stillio

Stillio

stillio.com

Stillio автоматически создает снимки веб-сайтов, позволяя архивировать страницы, отслеживать конкурентов и контролировать авторские права.

LaunchBrightly

LaunchBrightly

launchbrightly.com

LaunchBrightly — платформа для автоматизации создания скриншотов продуктов для команд поддержки. Обеспечивает безопасное создание и синхронизацию актуальных изображений.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio - это API сервис для генерации PDF и скриншотов из HTML с помощью простых вызовов API, поддерживающий синхронный и асинхронный рендеринг.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch - это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах с помощью ИИ, отслеживающее визуальные, контентные и технические изменения.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower – это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах, включая контент, код и изображения, с оповещениями и архивированием.

Blit

Blit

blitapp.com

Blit — веб-приложение для автоматического захвата и управления скриншотами сайтов, позволяющее планировать регулярные снимки и отправлять их на электронную почту.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com — это приложение для мониторинга в сфере частного капитала. Оно предоставляет информацию о портфелях, целях и конкурентах для комплексного анализа.

Ad Reform

Ad Reform

adreform.com

Ad Reform - приложение для автоматизации скриншотов объявлений и оптимизации рекламных кампаний, предоставляющее инструменты для анализа и управления рекламой.

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