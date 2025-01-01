Альтернативы - Unstop

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw — это платформа для обучения, позволяющая учителям создавать цифровые портфели, организовывать занятия и взаимодействовать с учениками и их семьями.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope - это платформа для цифровой оценки работ студентов, автоматизирующая процесс и обеспечивающая анализ успеваемости.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga - платформа для цифровой оценки, предназначенная для тестов, экзаменов и заданий в образовании, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz - это онлайн-сервис для создания тестов и викторин, позволяющий быстро настраивать и оценивать результаты с различными типами вопросов.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

Capsim

Capsim

capsim.com

CapsimInbox - платформа для оценки и обучения сотрудников через симуляции в формате электронной почты, выявляет пробелы в навыках и улучшает передачу знаний.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker - онлайн-платформа для создания и оценки тестов и экзаменов, поддерживающая различные типы вопросов с автоматической оценкой.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

TestMoz — онлайн-инструмент для создания и администрирования тестов, позволяющий быстро оценивать знания и анализировать результаты.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz - приложение для преобразования PDF-документов в интерактивные викторины, разработанное для обучения и оценки.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.

Conker

Conker

conker.ai

Conker - это онлайн-инструмент для создания тестов с использованием ИИ, адаптированный к образовательным стандартам и поддерживающий интеграцию с LMS.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify - онлайн-инструмент для создания интерактивных викторин, предназначенный для генерации лидов, образования и развлечения.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.

Codio

Codio

codio.com

Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark — это онлайн-платформа для совместной оценки и анализа учебных работ, позволяющая преподавателям управлять оценкой и обратной связью.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI — приложение для генерации вопросов на основе ИИ, помогает создавать тесты, оценивает критическое мышление студентов и автоматически оценивает работы.

ExamSoft

ExamSoft

examsoft.com

ExamSoft — это цифровая платформа для безопасной оценки, обеспечивающая надежные экзамены и анализ данных для повышения эффективности обучения.

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