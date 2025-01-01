Альтернативы - Unstop

Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw — это платформа для обучения, позволяющая учителям создавать цифровые портфели, организовывать занятия и взаимодействовать с учениками и их семьями.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope - это платформа для цифровой оценки работ студентов, автоматизирующая процесс и обеспечивающая анализ успеваемости.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
Socrative Student
socrative.com
Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.
Dugga
dugga.com
Dugga - платформа для цифровой оценки, предназначенная для тестов, экзаменов и заданий в образовании, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz - это онлайн-сервис для создания тестов и викторин, позволяющий быстро настраивать и оценивать результаты с различными типами вопросов.
Socrative Teacher
socrative.com
Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.
Capsim
capsim.com
CapsimInbox - платформа для оценки и обучения сотрудников через симуляции в формате электронной почты, выявляет пробелы в навыках и улучшает передачу знаний.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker - онлайн-платформа для создания и оценки тестов и экзаменов, поддерживающая различные типы вопросов с автоматической оценкой.
Testmoz
testmoz.com
TestMoz — онлайн-инструмент для создания и администрирования тестов, позволяющий быстро оценивать знания и анализировать результаты.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz - приложение для преобразования PDF-документов в интерактивные викторины, разработанное для обучения и оценки.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.
Newsela
newsela.com
Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.
Conker
conker.ai
Conker - это онлайн-инструмент для создания тестов с использованием ИИ, адаптированный к образовательным стандартам и поддерживающий интеграцию с LMS.
Quizify
quizify.io
Quizify - онлайн-инструмент для создания интерактивных викторин, предназначенный для генерации лидов, образования и развлечения.
OpExams
opexams.com
OpExams — платформа для создания, администрирования и оценки экзаменов, предлагающая инструменты для анализа успеваемости студентов.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
EdPrime
edprime.co
EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark — это онлайн-платформа для совместной оценки и анализа учебных работ, позволяющая преподавателям управлять оценкой и обратной связью.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
PrepAI
prepai.io
PrepAI — приложение для генерации вопросов на основе ИИ, помогает создавать тесты, оценивает критическое мышление студентов и автоматически оценивает работы.
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft — это цифровая платформа для безопасной оценки, обеспечивающая надежные экзамены и анализ данных для повышения эффективности обучения.
© 2025 WebCatalog, Inc.