Альтернативы - Ugenie

Glue Up
glueup.com
Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone — это программное обеспечение для управления ассоциациями с функциями автоматизации маркетинга и управления членством, упрощающее повседневные задачи.
Neon One
neonone.com
Neon One - это программная платформа для управления неприбыльными организациями, позволяющая эффективно управлять кампаниями, событиями и коммуникацией.
Springly
springly.org
Springly — это программное обеспечение для управления некоммерческими организациями, предлагающее инструменты для фандрайзинга, бухучета и веб-разработки.
Amilia
amilia.com
Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.
Raklet
raklet.com
Raklet - платформа для управления членством и сообществами, позволяющая организовать события, собирать взносы и взаимодействовать с участниками.
Member365
member365.com
Member365 — платформа для управления членством, автоматизации задач и повышения вовлеченности участников в организациях.
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM - это программное обеспечение для управления членством, позволяющее эффективно отслеживать взаимодействия и анализировать данные клиентов.
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm - это настраиваемая система управления ассоциациями, адаптируемая под потребности вашей организации и с простым в использовании интерфейсом.
Clubistry
clubistry.com
Clubistry - это программное обеспечение для управления клубами, включая учёт членства, онлайн-платежи и организацию мероприятий.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech — облачное приложение для управления сообществами выпускников, предлагающее инструменты для общения, организации событий и менторства.
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect - приложение для управления членскими взносами в клубах. Оно упрощает отправку запросов на оплату и сбор платежей, а также их учет.
Join It
joinit.com
Join It — это сервис управления членством, который помогает организациям отслеживать и управлять сообществом, автоматизируя платежи, электронную почту и организацию событий.
Memberplanet
memberplanet.com
Memberplanet - облачное ПО для управления членством, событий и коммуникацией в организациях, включая отслеживание участников и интегрированные системы обмена сообщениями.
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