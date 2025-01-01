Альтернативы - Ugenie

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.

GrowthZone

GrowthZone

growthzone.com

GrowthZone — это программное обеспечение для управления ассоциациями с функциями автоматизации маркетинга и управления членством, упрощающее повседневные задачи.

Neon One

Neon One

neonone.com

Neon One - это программная платформа для управления неприбыльными организациями, позволяющая эффективно управлять кампаниями, событиями и коммуникацией.

Springly

Springly

springly.org

Springly — это программное обеспечение для управления некоммерческими организациями, предлагающее инструменты для фандрайзинга, бухучета и веб-разработки.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управления членством и сообществами, позволяющая организовать события, собирать взносы и взаимодействовать с участниками.

Member365

Member365

member365.com

Member365 — платформа для управления членством, автоматизации задач и повышения вовлеченности участников в организациях.

SheepCRM

SheepCRM

sheepcrm.co.uk

SheepCRM - это программное обеспечение для управления членством, позволяющее эффективно отслеживать взаимодействия и анализировать данные клиентов.

Rhythm Software

Rhythm Software

rhythmsoftware.com

Rhythm - это настраиваемая система управления ассоциациями, адаптируемая под потребности вашей организации и с простым в использовании интерфейсом.

Clubistry

Clubistry

clubistry.com

Clubistry - это программное обеспечение для управления клубами, включая учёт членства, онлайн-платежи и организацию мероприятий.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

ToucanTech — облачное приложение для управления сообществами выпускников, предлагающее инструменты для общения, организации событий и менторства.

ClubCollect

ClubCollect

clubcollect.com

ClubCollect - приложение для управления членскими взносами в клубах. Оно упрощает отправку запросов на оплату и сбор платежей, а также их учет.

Join It

Join It

joinit.com

Join It — это сервис управления членством, который помогает организациям отслеживать и управлять сообществом, автоматизируя платежи, электронную почту и организацию событий.

Memberplanet

Memberplanet

memberplanet.com

Memberplanet - облачное ПО для управления членством, событий и коммуникацией в организациях, включая отслеживание участников и интегрированные системы обмена сообщениями.

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