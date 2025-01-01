Альтернативы - TruVideo

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

Приложение Alldata предоставляет информацию о ремонте автомобилей, включая руководства и диагностические коды, для поддержки специалистов в обслуживании транспортных средств.

DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

Dealcenter - комплексная система управления для автомобильных дилеров с функциями учета запасов, клиентской базы и кредитной отчетности.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

PartsTech помогает ремонтным мастерским быстро находить и заказывать автозапчасти, показывая актуальные запасы и цены от всех поставщиков.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware - система управления магазинами для ремонта автомобилей, упрощающая процессы, улучшая общение с клиентами и эффективность работы техников.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry - приложение для автоматизации бизнес-операций, включая управление задачами, клиентами, финансами и аналитикой для повышения эффективности.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

FixIQ Pro — инструмент для управления автосервисом, автоматизирующий рабочие процессы и позволяющий управлять задачами и анализировать производительность компании.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap - облачное ПО для автосервисов, оптимизирующее управление процессами, общение с клиентами и учет, повышая эффективность и прибыльность бизнеса.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

AutoRaptor CRM – это инструмент для управления взаимодействием с клиентами в автосалонах, который автоматизирует процессы продаж и улучшает общение с клиентами.

Space Auto

Space Auto

space.auto

Space Auto CRM позволяет отслеживать клиентов на всех этапах их пути, генерировать сделки и интегрируется с сайтами Space Auto.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

Shopgenie — это универсальная платформа для маркетинга, CRM и онлайн-записи для автосервисов. Основной продукт — бесплатный инструмент для онлайн-записи.

EverLogic

EverLogic

everlogic.com

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

AutoFlow - приложение для оптимизации процессов в автосервисах, включая управление встречами, общением с клиентами и обработкой платежей.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes - это программная система для интеграции продаж, аренды и сервисных операций в одной платформе, упрощая управление и сокращая административные затраты.

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