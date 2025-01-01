Альтернативы - TruVideo

ALLDATA
alldata.com
Приложение Alldata предоставляет информацию о ремонте автомобилей, включая руководства и диагностические коды, для поддержки специалистов в обслуживании транспортных средств.
DealerCenter
dealercenter.com
Dealcenter - комплексная система управления для автомобильных дилеров с функциями учета запасов, клиентской базы и кредитной отчетности.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.
PartsTech
partstech.com
PartsTech помогает ремонтным мастерским быстро находить и заказывать автозапчасти, показывая актуальные запасы и цены от всех поставщиков.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware - система управления магазинами для ремонта автомобилей, упрощающая процессы, улучшая общение с клиентами и эффективность работы техников.
Orderry
orderry.com
Orderry - приложение для автоматизации бизнес-операций, включая управление задачами, клиентами, финансами и аналитикой для повышения эффективности.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro — инструмент для управления автосервисом, автоматизирующий рабочие процессы и позволяющий управлять задачами и анализировать производительность компании.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap - облачное ПО для автосервисов, оптимизирующее управление процессами, общение с клиентами и учет, повышая эффективность и прибыльность бизнеса.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM – это инструмент для управления взаимодействием с клиентами в автосалонах, который автоматизирует процессы продаж и улучшает общение с клиентами.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM позволяет отслеживать клиентов на всех этапах их пути, генерировать сделки и интегрируется с сайтами Space Auto.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie — это универсальная платформа для маркетинга, CRM и онлайн-записи для автосервисов. Основной продукт — бесплатный инструмент для онлайн-записи.
EverLogic
everlogic.com
Autoflow
autoflow.com
AutoFlow - приложение для оптимизации процессов в автосервисах, включая управление встречами, общением с клиентами и обработкой платежей.
WebbRes
webbres.com
WebbRes - это программная система для интеграции продаж, аренды и сервисных операций в одной платформе, упрощая управление и сокращая административные затраты.
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