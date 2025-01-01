Альтернативы - TruckX

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT — облачная платформа для управления автопарком, обеспечивающая автоматизированный контроль за расходами и эффективностью бизнеса.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств, инспекции и отчеты для повышения эффективности работы.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.

Automile

Automile

automile.com

Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad - приложение для управления часами обслуживания (HOS), которое помогает водителям и диспетчерам следить за соблюдением правил и оптимизировать маршруты.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управления автопарком, предлагающая данные о безопасности и операциях в реальном времени для оптимизации работы флота.

Record360

Record360

record360.com

Record360 - приложение для цифровой документации состояния активов и управления претензиями, упрощающее процессы проверки и управления оборудованием.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab - это удобный инструмент для управления автопарком и отслеживания местоположения грузовиков с использованием GPS-технологий.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp — облачная платформа для телематики, оптимизирующая управление автопарком через отслеживание активов и аналитику.

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