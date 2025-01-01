Альтернативы - Traffit

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR – это приложение для автоматизации процессов управления персоналом, упрощающее хранение данных сотрудников и управление их жизненным циклом.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove — облачное программное обеспечение для управления наймом, оптимизирующее процесс подбора кандидатов для рекрутеров и агентств.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.

GoHire

GoHire

gohire.io

GoHire — это платформа для оптимизации процесса найма, позволяющая управлять списками вакансий и кандидатами через единый интерфейс.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire - платформа для поиска контактной информации о людях, включая электронные адреса и номера телефонов, с возможностью использовать фильтры и расширение для браузеров.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.

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