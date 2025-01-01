Альтернативы - TIMIFY

Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings - это приложение для планирования встреч, помогающее управлять записями, сотрудниками и клиентами.
Motion
usemotion.com
Движение - это приложение для планирования и управления задачами, использующее ИИ для оптимизации времени и повышения производительности. Оно включает интеграцию с календарями и командное сотрудничество.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - это онлайн-сервис для планирования встреч, позволяющий клиентам самостоятельно назначать и оплачивать встречи, интегрируется с календарями и системами оплат.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro - это приложение для управления бизнесом услуг домашнего обслуживания, позволяющее планировать задания, управлять клиентами и выставлять счета.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управления клиентами и бизнес-процессами, предлагающая счета, предложения, онлайн-платежи и управление расписанием.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
Doodle
doodle.com
Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.
Cal.com
cal.com
Cal.com — это платформа для планирования встреч с открытым API, позволяющая интегрировать функциональность бронирования и управлять календарями.
Bloom
bloom.io
Bloom - это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов. Оно объединяет все взаимодействия с клиентами, включая формы, контракты и платежи.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.
Picktime
picktime.com
Picktime - это платформа для управления встречами и записями, позволяющая предприятиям организовывать бронирование услуг удобным образом.
Booksy
booksy.com
Booksy - приложение для бронирования и управления бизнесом в сфере здоровья и красоты, позволяющее принимать записи, управлять календарем и привлечь клиентов.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - система онлайн-бронирования встреч для бизнеса, позволяющая клиентам записываться 24/7 и получать напоминания.
Mindbody
mindbodyonline.com
Приложение Mindbody помогает находить фитнес-классы, такие как йога и пилатес, а также услуги для восстановления, включая массаж и процедуры красоты.
zcal
zcal.co
ZCAL — это платформа для планирования встреч, предлагающая настраиваемые ссылки, интеграцию с календарями и видеоконференциями, а также управление графиком команды.
Setmore
setmore.com
Setmore - это онлайн инструмент для планирования встреч, который позволяет управлять расписанием, встречами и клиентами через веб-приложение.
Weshare
weshare.net
Weshare — это приложение для автоматизации записи на встречи с людьми в любое время и в любом месте, удобно как онлайн, так и офлайн.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM — это инструмент для управления продажами, предлагающий визуальный интерфейс для оптимизации взаимодействия с клиентами и отслеживания сделок.
Timely
gettimely.com
Timely — программа для удобного управления записью клиентов в салонах красоты с возможностью онлайн-бронирования и оплаты.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform - это программное обеспечение для генерации лидов и управления клиентами, предоставляющее инструменты для продаж, поддержки и маркетинга.
GReminders
greminders.com
GReminders автоматизирует отправку напоминаний о встречах через SMS, электронную почту и звонки, интегрируясь с Google Calendar и Microsoft Outlook.
Reservio
reservio.com
Reservio — это программа для планирования встреч и бронирования, позволяющая управлять графиком и принимать заказы онлайн 24/7.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe — платформа для планирования встреч с настройкой страниц бронирования, автоматизацией напоминаний и интеграцией с календарями.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub — платформа для планирования встреч и управления цифровым взаимодействием, интегрирующаяся с календарями и CRM-системами.
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