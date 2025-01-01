Альтернативы - TestGorilla

Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.
Metaview
metaview.ai
Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad — это платформа для технических интервью, позволяющая кандидатам писать и тестировать код в реальном времени на более чем 65 языках.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.
Codility
codility.com
Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.
Karat
karat.com
Karat - партнер для организаций, улучшающий качество и эффективность технического найма через интервью и аналитику.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
Searchie
searchie.io
Searchie — это удобное приложение для создания, организации и распространения контента, включая цифровые курсы, сайты членства и коучинг.
Canditech
canditech.io
Canditech - платформа для объективной оценки технических и мягких навыков кандидатов с помощью настраиваемых тестов и интервью, обеспечивая защиту от мошенничества.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator — это веб-платформа для цифровой оценки и оценки кандидатов на рабочие позиции с поддержкой различных форматов вопросов.
Mettl
mettl.com
Mettl - платформа для онлайн-оценки навыков кандидатов, поддерживающая найм и обучение в организациях.
Filtered
filtered.ai
Filtered позволяет автоматизировать процесс найма, предлагая настраиваемые симуляции рабочих задач для оценки квалификации кандидатов и улучшения подбора персонала.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
Interviewer.AI
interviewer.ai
Interviewer.AI - платформа для автоматизации собеседований с использованием видеоинтервью и ИИ, упрощает процесс оценки и подбора кандидатов.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix - это платформа для одностороннего видео-интервью, упрощающая процесс найма и позволяющая быстро оценивать кандидатов.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire — платформа для видео-интервью, оптимизирующая процесс найма и позволяющая проводить односторонние и живые интервью.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace - платформа для автоматизированной оценки навыков кандидатов на основе реальных сценариев, поддерживающая процесс удалённого найма и минимизирующая мошенничество.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
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