Альтернативы - Techoo

Physics Wallah
pw.live
Physics Wallah - это образовательное приложение, предлагающее учебные материалы и online-курсы для подготовки к экзаменам в Индии.
Coursera
coursera.org
Coursera - это платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы, сертификации и степени от ведущих университетов и организаций по различным предметам.
Testbook
testbook.com
Testbook - приложение для подготовки к экзаменам, предлагающее учебные материалы, тесты и живые занятия для студентов, готовящихся к конкурсам и государственным экзаменам.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy — образовательное приложение с бесплатными видеоуроками и интерактивными упражнениями по различным предметам для студентов всех возрастов.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для обучения программированию и компьютерным наукам с интерактивными курсами по различным языкам.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Programiz
programiz.pro
Programiz - это платформа для обучения программированию, предлагающая интерактивные курсы, практические проекты и ресурсы для пользователей разных уровней.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant – образовательное приложение для изучения STEM-дисциплин через интерактивные уроки и упражнения, развивающее критическое мышление и навыки решения проблем.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.
Preply
preply.com
Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba — интерактивная платформа для обучения программированию, предлагающая курсы всех уровней с возможностью редактирования кода в реальном времени.
Chegg
chegg.com
Chegg - образовательная платформа, предлагающая аренду учебников, решения для учебников, репетиторство и обучение в различных предметах.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat — это платформа для онлайн-обучения в областях больших данных, науки о данных и ИИ, предлагающая образовательные ресурсы и инструменты.
Educative
educative.io
Educative - интерактивная платформа для обучения программированию с практическими курсами и возможностью писать код в браузере.
Platzi
platzi.com
Platzi – это образовательная платформа с онлайн-курсами по технологиям, программированию, дизайну и маркетингу для профессионального роста.
365 Data Science
365datascience.com
365 Data Science — это онлайн-платформа для изучения науки о данных с курсами по Excel, Python, R и др., а также выдачей сертификатов.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online предоставляет облачные образовательные ресурсы и решения для подготовки организаций к росту, включая учебные планы и аналитику.
CFI
corporatefinanceinstitute.com
Приложение CFI предлагает курсы и ресурсы для финансистов, включая шаблоны и сертификации, с акцентом на финансовое моделирование и анализ.
upGrad
upgrad.com
Приложение upGrad предлагает онлайн-курсы и программы сертификации в области науки о данных, маркетинга и других областях от университетов мира.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Dataquest
dataquest.io
Приложение Dataquest предлагает курсы по данным и ИИ с практическими упражнениями для команд, помогая быстрее достигать целей и развивать навыки.
Forage
theforage.com
Приложение Forage предлагает студентам симуляции реальных рабочих дней для развития карьерных навыков и уверенности в себе, сотрудничая с работодателями.
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn - онлайн-платформа для обучения с курсами от ведущих университетов в различных областях, предлагающая интерактивное обучение и сертификаты.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters - платформа для онлайн-обучения веб-разработчиков, предлагающая курсы по современным технологиям и практическим проектам.
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