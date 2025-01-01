Альтернативы - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.

Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для управления проектами, основанное на методологии Канбан, позволяющее отслеживать задачи с помощью карт и списков.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Asana

Asana

asana.com

Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это платформа для управления проектами и совместной работы, позволяющая отслеживать задачи, вести календари и делиться документами.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbase — это платформа для управления работой, включая задачи, сообщения, документы и чат, с простым интерфейсом для повышения продуктивности команды.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.

Any.do

Any.do

any.do

Any.do — приложение для управления задачами, позволяющее организовать личные дела и совместные проекты с помощью списков, напоминаний и интеграции с календарем.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuite - платформа для управления проектами и рабочими процессами, позволяющая командам организовывать и отслеживать задачи в одном месте.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — это приложение для управления задачами, заметками и привычками с функциями совместной работы и синхронизации между устройствами.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.

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