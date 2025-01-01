Альтернативы - Teambook

Slack
slack.com
Slack - это платформа для бизнес-коммуникации, позволяющая обмениваться сообщениями, создавать каналы и интегрироваться с другими приложениями.
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для управления проектами, основанное на методологии Канбан, позволяющее отслеживать задачи с помощью карт и списков.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Asana
asana.com
Asana - это приложение для управления проектами, которое помогает командам организовывать задачи, отслеживать прогресс и улучшать сотрудничество.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это платформа для управления проектами и совместной работы, позволяющая отслеживать задачи, вести календари и делиться документами.
Backlog
backlog.com
Backlog - это онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач и контроля версий, предлагающий функции для совместной работы команд.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Upbase
upbase.io
Upbase — это платформа для управления работой, включая задачи, сообщения, документы и чат, с простым интерфейсом для повышения продуктивности команды.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack — инструмент для управления проектами, который позволяет отслеживать задачи, настраивать рабочие процессы и поддерживать сотрудничество в командах.
Any.do
any.do
Any.do — приложение для управления задачами, позволяющее организовать личные дела и совместные проекты с помощью списков, напоминаний и интеграции с календарем.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — платформа для управления проектами, обеспечивающая централизованную коммуникацию, задачи и обмен файлами для удаленных команд.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuite - платформа для управления проектами и рабочими процессами, позволяющая командам организовывать и отслеживать задачи в одном месте.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — это приложение для управления задачами, заметками и привычками с функциями совместной работы и синхронизации между устройствами.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
When I Work
wheniwork.com
Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.
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