Альтернативы - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online - облачное бухгалтерское ПО для учета доходов и расходов, управления заработной платой и финансами малых и средних предприятий.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury — платформа цифрового банкинга для стартапов, предлагающая банковские счета, кредиты и финансовые инструменты без минимальных требований.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SQLDBM - это онлайн-инструмент для проектирования баз данных, позволяющий создавать ERD и генерировать SQL-скрипты для различных СУБД.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo - это приложение для управления бизнес-расходами, позволяющее сотрудникам создавать, отправлять и утверждать расходы в реальном времени.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Navan

Navan

navan.com

Navan - это платформа для управления бизнес-поездками и расходами, предлагающая центральный интерфейс для бронирования и обработки расходов.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex - это платформа для упрощения международных платежей и управления финансами, поддерживающая более 150 валют и интеграцию с бухгалтерским софтом.

dbt

dbt

getdbt.com

DBT - инструмент для преобразования данных, позволяющий командам работать с SQL для создания и управления качественными моделями данных в облачных средах.

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo — это приложение для управления расходами, предоставляющее корпоративные карты, автоматизацию отчетов и контроль расходов в реальном времени для компаний.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy — облачная платформа для автоматизации рабочих процессов, позволяющая командам оптимизировать процессы без программирования.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

DATEV

DATEV

datev.de

Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.

Segment

Segment

segment.com

Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk — платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты, оплату счетов, возмещение расходов и бюджетирование.

Brex

Brex

brex.com

Brex - это платформа для управления расходами, объединяющая корпоративные карты, оплату счетов и управление финансами для бизнеса.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase — платформа управления расходами для компаний с 100-5000 сотрудников, которая автоматизирует расходы, управление счетами и корпоративные карты.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk - платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты и автоматизацию финансовых процессов для международных компаний.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics предоставляет аналитику цепочки поставок и рисков с использованием ИИ, помогая компаниям предвидеть неисправности и оптимизировать операции.

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

Mission Grey — это ИИ-инструмент для анализа глобального бизнес-окружения. Он предоставляет отчёты, оценки рисков и рекомендации для управления портфелем и цепочками поставок.

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

Prodensus — приложение для автоматизации закупок, замещающее традиционные методы спроса. Упрощает взаимодействие с поставщиками и снижает затраты на доставку.

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

Приложение Part Analytics автоматизирует процесс закупок, мониторит изменения на рынке и предоставляет аналитику по затратам и рискам в снабжении.

Mine

Mine

saymine.com

Mine — платформа для автоматизации операций по защите данных, помогающая компаниям быстрее достигать соответствия требованиям конфиденциальности.

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