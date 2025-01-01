Альтернативы - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - облачное бухгалтерское ПО для учета доходов и расходов, управления заработной платой и финансами малых и средних предприятий.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Mercury
mercury.com
Mercury — платформа цифрового банкинга для стартапов, предлагающая банковские счета, кредиты и финансовые инструменты без минимальных требований.
Ramp
ramp.com
Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
SqlDBM
sqldbm.com
SQLDBM - это онлайн-инструмент для проектирования баз данных, позволяющий создавать ERD и генерировать SQL-скрипты для различных СУБД.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo - это приложение для управления бизнес-расходами, позволяющее сотрудникам создавать, отправлять и утверждать расходы в реальном времени.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Navan
navan.com
Navan - это платформа для управления бизнес-поездками и расходами, предлагающая центральный интерфейс для бронирования и обработки расходов.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex - это платформа для упрощения международных платежей и управления финансами, поддерживающая более 150 валют и интеграцию с бухгалтерским софтом.
dbt
getdbt.com
DBT - инструмент для преобразования данных, позволяющий командам работать с SQL для создания и управления качественными моделями данных в облачных средах.
Pleo
pleo.io
Pleo — это приложение для управления расходами, предоставляющее корпоративные карты, автоматизацию отчетов и контроль расходов в реальном времени для компаний.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy — облачная платформа для автоматизации рабочих процессов, позволяющая командам оптимизировать процессы без программирования.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
DATEV
datev.de
Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.
Segment
segment.com
Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты, оплату счетов, возмещение расходов и бюджетирование.
Brex
brex.com
Brex - это платформа для управления расходами, объединяющая корпоративные карты, оплату счетов и управление финансами для бизнеса.
Airbase
airbase.io
Airbase — платформа управления расходами для компаний с 100-5000 сотрудников, которая автоматизирует расходы, управление счетами и корпоративные карты.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты и автоматизацию финансовых процессов для международных компаний.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics предоставляет аналитику цепочки поставок и рисков с использованием ИИ, помогая компаниям предвидеть неисправности и оптимизировать операции.
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Grey — это ИИ-инструмент для анализа глобального бизнес-окружения. Он предоставляет отчёты, оценки рисков и рекомендации для управления портфелем и цепочками поставок.
Prodensus
prodensus.com
Prodensus — приложение для автоматизации закупок, замещающее традиционные методы спроса. Упрощает взаимодействие с поставщиками и снижает затраты на доставку.
Part Analytics
partanalytics.com
Приложение Part Analytics автоматизирует процесс закупок, мониторит изменения на рынке и предоставляет аналитику по затратам и рискам в снабжении.
Mine
saymine.com
Mine — платформа для автоматизации операций по защите данных, помогающая компаниям быстрее достигать соответствия требованиям конфиденциальности.
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