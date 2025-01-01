Альтернативы - TaskTag

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Подрядчик Foreman — это облачное ПО для управления строительными проектами, включая оценки, планирование, учет времени и выставление счетов.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - инструмент для управления проектами в области дизайна и ремонта, позволяющий общаться с клиентами и организовывать рабочие процессы.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot - это приложение для управления документами и процессами в строительстве и других отраслях, позволяющее работать в реальном времени с формами и отчетами.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean — облачное ПО для управления строительством, позволяющее командам совместно планировать и отслеживать проекты в реальном времени с поддержкой BIM и мобильных технологий.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - приложение для оптимизации бизнес-процессов, предлагающее автоматизацию, аналитику и инструменты для сотрудничества.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager – это программа для управления проектами, позволяющая планировать, отслеживать и оптимизировать рабочие процессы команды и ресурсов.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - это онлайн приложение для планирования строительства, позволяющее управлять проектами, поставками и взаимодействием между участниками.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax — облачное решение для управления затратами и временем в стройиндустрии, включающее отслеживание рабочего времени и активов с интеграцией бухгалтерии.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly — приложение для управления строительными проектами, упрощающее администрирование и контроль задач, обеспечивая эффективное сотрудничество команды.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - облачное ПО для управления строительными проектами, оптимизирующее финансы и упрощающее процессы отслеживания и распределения ресурсов.

RDash

RDash

rdash.io

R-Dash - платформа для управления строительством, автоматизирующая процессы для разработчиков, подрядчиков и дизайн-студий от планирования до передачи проекта.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead — это простое в использовании программное обеспечение для управления строительными проектами и портфелем, обеспечивающее отслеживание, планирование и сотрудничество.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix - приложение для управления строительством, оптимизирующее процессы, обеспечивающее централизованный доступ к данным и поддержку командной работы.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild — SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Позволяет создавать и связывать основные графики и планы в одном инструменте.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook - это программное обеспечение для управления строительными проектами, позволяющее организовывать, отслеживать и улучшать сотрудничество между членами команды.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute — приложение для управления задачами и документами для малых бизнесов, включая расчеты, выставление счетов и интеграцию с бухгалтерскими системами.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo - платформа для закупок материалов, соединяющая офисные команды, рабочие группы, склад и поставщиков для управления процессами закупок.

Materio

Materio

materio.co

Materio упрощает управление крупными проектами в интерьере и строительстве, автоматизируя рабочие процессы и устраняя дублирование документации.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild — приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать задачи и оперативно решать проблемы на площадке.

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