Альтернативы - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Подрядчик Foreman — это облачное ПО для управления строительными проектами, включая оценки, планирование, учет времени и выставление счетов.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro - инструмент для управления проектами в области дизайна и ремонта, позволяющий общаться с клиентами и организовывать рабочие процессы.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot - это приложение для управления документами и процессами в строительстве и других отраслях, позволяющее работать в реальном времени с формами и отчетами.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
VisiLean
visilean.com
VisiLean — облачное ПО для управления строительством, позволяющее командам совместно планировать и отслеживать проекты в реальном времени с поддержкой BIM и мобильных технологий.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
Albiware
albiware.com
Albiware - приложение для оптимизации бизнес-процессов, предлагающее автоматизацию, аналитику и инструменты для сотрудничества.
Revizto
revizto.com
Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager – это программа для управления проектами, позволяющая планировать, отслеживать и оптимизировать рабочие процессы команды и ресурсов.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro - это онлайн приложение для планирования строительства, позволяющее управлять проектами, поставками и взаимодействием между участниками.
WorkMax
workmax.com
WorkMax — облачное решение для управления затратами и временем в стройиндустрии, включающее отслеживание рабочего времени и активов с интеграцией бухгалтерии.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly — приложение для управления строительными проектами, упрощающее администрирование и контроль задач, обеспечивая эффективное сотрудничество команды.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl - облачное ПО для управления строительными проектами, оптимизирующее финансы и упрощающее процессы отслеживания и распределения ресурсов.
RDash
rdash.io
R-Dash - платформа для управления строительством, автоматизирующая процессы для разработчиков, подрядчиков и дизайн-студий от планирования до передачи проекта.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead — это простое в использовании программное обеспечение для управления строительными проектами и портфелем, обеспечивающее отслеживание, планирование и сотрудничество.
Higharc
higharc.com
Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Corfix
corfix.com
Corfix - приложение для управления строительством, оптимизирующее процессы, обеспечивающее централизованный доступ к данным и поддержку командной работы.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild — SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Позволяет создавать и связывать основные графики и планы в одном инструменте.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook - это программное обеспечение для управления строительными проектами, позволяющее организовывать, отслеживать и улучшать сотрудничество между членами команды.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute — приложение для управления задачами и документами для малых бизнесов, включая расчеты, выставление счетов и интеграцию с бухгалтерскими системами.
Kojo
usekojo.com
Kojo - платформа для закупок материалов, соединяющая офисные команды, рабочие группы, склад и поставщиков для управления процессами закупок.
Materio
materio.co
Materio упрощает управление крупными проектами в интерьере и строительстве, автоматизируя рабочие процессы и устраняя дублирование документации.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild — приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать задачи и оперативно решать проблемы на площадке.
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