Альтернативы - TallyFox

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio - это приложение для создания диаграмм и визуализации данных, поддерживающее работу с шаблонами и графическими элементами.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw — приложение для создания диаграмм, планов и визуализации данных с возможностью совместной работы в реальном времени.

Creately

Creately

creately.com

Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop предоставляет ключевую организационную информацию для поддержки продаж, набора кадров и бизнес-стратегии, автоматически генерируя организационные схемы.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon - платформа для проектирования организационных структур и планирования рабочей силы, поддерживающая принятие стратегических решений с помощью аналитики.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Приложение Tasks in a Box позволяет людям с общими целями совместно работать, адаптироваться к изменяющимся условиям и упрощать процессы в компании.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Приложение Names & Faces позволяет создавать визуальные каталоги сотрудников и организационные схемы на основе данных о работниках.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.

The Org

The Org

theorg.com

Приложение The Org помогает строить организацию с помощью публичной организационной структуры, привлекая талант и повышая видимость сотрудников.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi - облачное ПО для создания организационных схем, предлагающее настройки, экспорт и интеграции для компаний всех размеров.

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

TeamOhana — платформа для управления численностью персонала, позволяющая отслеживать расходы, совместно планировать набор и прогнозировать потребности в реальном времени.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles — платформа для сотрудников, использующая ИИ для улучшения сотрудничества, распознавания достижений и построения отношений в команде.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic - платформа для анализа данных и стратегического планирования, помогающая организациям оптимизировать процессы и принимать обоснованные решения.

OneDirectory

OneDirectory

onedirectory.com

OneDirectory — это платформа для поиска сотрудников, позволяющая быстро находить и связываться с коллегами в Microsoft Office 365.

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