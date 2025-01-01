Альтернативы - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio - это приложение для создания диаграмм и визуализации данных, поддерживающее работу с шаблонами и графическими элементами.
Lucid
lucid.co
Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — приложение для создания диаграмм, планов и визуализации данных с возможностью совместной работы в реальном времени.
Creately
creately.com
Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop предоставляет ключевую организационную информацию для поддержки продаж, набора кадров и бизнес-стратегии, автоматически генерируя организационные схемы.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon - платформа для проектирования организационных структур и планирования рабочей силы, поддерживающая принятие стратегических решений с помощью аналитики.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Приложение Tasks in a Box позволяет людям с общими целями совместно работать, адаптироваться к изменяющимся условиям и упрощать процессы в компании.
Names & Faces
namesandfaces.com
Приложение Names & Faces позволяет создавать визуальные каталоги сотрудников и организационные схемы на основе данных о работниках.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
The Org
theorg.com
Приложение The Org помогает строить организацию с помощью публичной организационной структуры, привлекая талант и повышая видимость сотрудников.
Organimi
organimi.com
Organimi - облачное ПО для создания организационных схем, предлагающее настройки, экспорт и интеграции для компаний всех размеров.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — платформа для управления численностью персонала, позволяющая отслеживать расходы, совместно планировать набор и прогнозировать потребности в реальном времени.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles — платформа для сотрудников, использующая ИИ для улучшения сотрудничества, распознавания достижений и построения отношений в команде.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic - платформа для анализа данных и стратегического планирования, помогающая организациям оптимизировать процессы и принимать обоснованные решения.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory — это платформа для поиска сотрудников, позволяющая быстро находить и связываться с коллегами в Microsoft Office 365.
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