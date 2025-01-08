Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

AroundDeal

arounddeal.com

Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.