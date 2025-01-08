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Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокоскоростные продажи для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрированную с современным стеком коммуникаций. Передовые инструменты генеративного искусственного интеллекта Floww.ai, Sales Co-Pliot и Analytics Co-Pliot, обеспечивают эффективные и высококачественные подходы к продажам, основанные на мгновенной аналитике и глубокой аналитике. Большинство CRM созданы в первую очередь для сценариев использования B2B и не могут эффективно адаптироваться для бизнеса B2C и B2B2C. Высокая скорость и объем современных продаж B2C требуют интегрированной платформы продаж, обеспечивающей гибкое управление продажами и быструю адаптацию к динамичной рыночной среде.
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды продаж, маркетинга и поддержки клиентов должны быть на высоте. К счастью, Avochato позволяет всем командам легко общаться с клиентами и обеспечивать бесперебойную и эффективную работу на каждом этапе пути: от привлечения и развития потенциальных клиентов до послепродажной поддержки. Результат: вы увеличиваете взаимодействие со своими клиентами, заключаете больше сделок быстрее, чем когда-либо прежде.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь для вас больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов.
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальных клиентов и отслеживать конверсии в режиме реального времени с помощью Advanced Analytics. Легко превращайте посетителей в клиентов и заказчиков с помощью 20 различных типов виджетов, таких как лид-магниты, подписки в социальных сетях, дополнительные продажи Woocommerce, похожие публикации в блогах, пользовательские баннерные объявления, опросы, викторины и многое другое.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы на 30% и более. Будь то WhatsApp, Web или Messenger, любой может создать автоматические потоки чат-ботов, чтобы лучше привлекать клиентов и повышать коэффициенты конверсии. Landbot также использует последние достижения в области GPT и искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс создания чат-ботов еще более доступным, сочетая возможности Landbot без кода с другими моделями больших языков.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с NetHunt CRM, читайте истории клиентов - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI — это автоматизированный инструмент для создания викторин, который упрощает процесс создания увлекательных викторин. Он предлагает удобное решение для компаний, желающих создавать викторины без необходимости обширных знаний в области искусственного интеллекта или написания подсказок. Платформа Interact предоставляет полный набор функций для создания индивидуальных викторин для различных рекламных акций. Просто введя URL-адрес своего веб-сайта, пользователи могут использовать генератор тестов, который анализирует сайт и создает соответствующий тест. Созданный тест можно затем дополнительно настроить с помощью простого в использовании конструктора перед его запуском. Помимо создания тестов, Interact предлагает аналитику и интеграцию программного обеспечения, которые помогают компаниям собирать потенциальных клиентов и получать представление о своих клиентах. Используя предоставленную аналитику викторин, компании могут получить ценную информацию о своей аудитории. Interact AI был разработан командой, изначально занимавшейся викторинами для привлечения потенциальных клиентов, и обладавшей многолетним опытом создания викторин с высокой вовлеченностью и высокой конверсией. Благодаря обширному тестированию с бета-клиентами они доработали подсказки ChatGPT, эффективно превратив отзывы клиентов в анкету, которая является посредником между пользователями и создателем тестов на базе искусственного интеллекта. С помощью Interact AI компании могут быстро создавать уникальные и высококачественные викторины, продвигая свои продукты или услуги и одновременно привлекая потенциальных клиентов. Его интуитивно понятный интерфейс и мощные возможности делают его ценным инструментом для компаний, стремящихся привлечь своих клиентов с помощью викторин.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM позволяет малому бизнесу отслеживать потенциальных клиентов и клиентов в одном месте. Вы можете распределять потенциальных клиентов среди своих торговых агентов, планировать последующие действия, получать своевременные напоминания и внимательно отслеживать конверсии продаж с помощью этого простого мобильного приложения CRM.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Самый быстрый способ найти потенциальных клиентов. Инструмент поиска потенциальных клиентов для многозадачных B2B-менеджеров по продажам, подбору персонала и маркетингу.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и публиковать профессионально выглядящие формы, оптимизированные для настольных и мобильных устройств. Если вам нужны контактные формы, формы привлечения потенциальных клиентов, формы регистрации событий или опросы для обратной связи, Quill Forms поможет вам. Благодаря расширенным функциям, таким как условная логика, предварительно заполненные поля и настраиваемые правила проверки, вы можете создавать формы, которые собирают именно ту информацию, которая вам нужна от ваших клиентов и потенциальных клиентов. Quill Forms также предлагает надежные функции аналитики и отчетности, поэтому вы можете отслеживать отправку форм, отслеживать коэффициенты конверсии и получать информацию о поведении пользователей. Кроме того, благодаря интеграции с популярными CRM и платформами электронного маркетинга вы можете легко подключить данные своей формы к другим бизнес-инструментам. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, мощным функциям и гибким тарифным планам Quill Forms является идеальным решением для предприятий всех размеров и отраслей, которым нужен надежный и настраиваемый конструктор форм.
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
UpViral
upviral.com
UpViral — это идеальная платформа для вирусного реферального маркетинга. Это позволяет вам запускать такие кампании, как лотереи, вознаграждения и списки ожидания, которыми люди захотят поделиться со своими коллегами. После того как вы настроите свою первую кампанию, вы ощутите истинную силу сарафанного радио. Генерация трафика, сбор потенциальных клиентов и конвертация подписчиков в клиентов. UpViral — это самый быстрый и экономичный способ развития вашего бизнеса в Интернете. Начните 14-дневную пробную версию сегодня!
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly меняет способы сбора, подключения и защиты данных в организациях. * Сбор: упростите сбор данных в сложных средах с помощью интуитивно понятного конструктора форм без кода. * Подключайтесь: автоматизируйте многоэтапные рабочие процессы и плавную интеграцию с критически важными для бизнеса системами, включая Salesforce, Google и Microsoft. * Защита: защитите конфиденциальные данные и обеспечьте соответствие лучшим в своем классе операционным стандартам и надежным функциям безопасности.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файла CSV, чтобы легко управлять своими поисковыми усилиями. - Дополните профиль вашего контакта его данными, включая профессиональные и личные адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и Twitter, чтобы получить ценную информацию о ваших потенциальных клиентах. - Создайте многоканальную последовательность поиска, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия. - Автоматически синхронизируйте взаимодействие в вашей CRM (включая встроенную интеграцию с HubSpot и Pipedrive или с Zapier), чтобы ваши продажи и маркетинг были организованы и оптимизированы. Использование La Growth Machine может сэкономить время вашим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала, а также повысить производительность за счет упрощения усилий по привлечению потенциальных клиентов и управлению ими. Не верите нам? Подпишитесь на бесплатную пробную версию LaGrowthMachine сегодня и убедитесь в преимуществах сами!
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связанных с длительными процессами адаптации. Благодаря нашей простой интеграции Salesforce и API пользователи Lusha могут поддерживать обновленную базу данных и обеспечивать постоянное автоматическое пополнение своей CRM. Lusha идет в ногу с меняющимися правилами конфиденциальности и безопасности, полностью соответствует GDPR и CCPA и является единственным решением для анализа продаж, аккредитованным в соответствии с ISO 27701, самым высоким международным стандартом конфиденциальности в мире.
Jebbit
jebbit.com
Платформа корпоративного опыта Jebbit позволяет брендам создавать красивые интерактивные возможности, которые собирают данные нулевых сторон в любом масштабе по каждому каналу. От рекомендаций по продуктам и личностных опросов до викторин, каталогов товаров для покупок, более качественных опросов, опросов, форм и многого другого — опыт Jebbit способствует повышению вовлеченности, поскольку он превосходит ожидания потребителей и предлагает реальную ценность в обмен на соответствующую информацию об их предпочтениях, интересах, образе жизни и т. д. намерения. Эти данные, задекларированные потребителем и независимые от сторон, являются абсолютным конкурентным преимуществом для брендов и обеспечивают ощутимую рентабельность инвестиций на каждом этапе жизненного цикла клиента. Клиенты Jebbit, в том числе: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, НФЛ, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide и другие, используют программную платформу Jebbit для создания лучшего потребительского опыта, который стимулирует индустрию. -увеличение вовлеченности, сбор большого объема сторонних данных, привлечение потенциальных клиентов, увеличение количества онлайн-конверсий, повышение лояльности и LTV.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие функции, как A/B-тестирование для оптимизации рекламных акций, мощные интеграции для подключения к вашему текущему маркетинговому стеку, предотвращение мошенничества и спама со стороны участников, управление пользователями для мультибрендовой обработки, дополнительные рекламные записи с помощью социальных действий и подробные аналитика поступающей информации.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — это программное обеспечение для создания онлайн-форм, которое помогает компаниям и частным лицам по всему миру собирать данные и автоматизировать рабочие процессы с помощью онлайн-форм, опросов, анкет, викторин и опросов. Наш конструктор форм предоставляет множество функций для создания форм и опросов без необходимости навыков программирования. Безопасность данных имеет для нас первостепенное значение, и мы верим в безбумажное будущее, в котором предприятия смогут выполнять критически важные бизнес-операции с помощью интеллектуальных онлайн-форм. Мы создаем платформу сбора данных с самыми высокими стандартами безопасности, соответствующими GDPR и HIPAA.
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
Beacon
beacon.by
Beacon помогает создать уникальный профессиональный дизайн для лид-магнитов за считанные минуты.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, ведущая платформа для привлечения потенциальных клиентов. Программное обеспечение для автоматизации продаж №1 на рынке. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к платформе.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и анализировать отдельные рекламные кампании. Чтобы защитить ваш бизнес и клиентов, мы используем облачное программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности. Если вы готовы окунуться в более безопасный мир поиска потенциальных клиентов, начните 14-дневную бесплатную пробную версию: https://account.we-connect.io/signup