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Программное обеспечение реагирования на инциденты
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Программное обеспечение реагирования на инциденты - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Программное обеспечение для реагирования на инциденты оптимизирует и улучшает процесс обнаружения и устранения нарушений безопасности, предоставляя пользователям необходимые инструменты. Компании используют эти инструменты для мониторинга сетей, инфраструктуры и конечных точек на предмет признаков вторжения или необычной активности. При выявлении потенциальных угроз программное обеспечение обеспечивает детальную проверку и устранение вторжений и вредоносных программ в системе. Эти продукты особенно ценны для устранения угроз, проникших через межсетевые экраны и другие средства защиты. Они уведомляют администраторов о несанкционированном доступе к приложениям и сетям и способны обнаруживать различные типы вредоносных программ. Некоторые инструменты автоматизируют процесс разрешения, а другие помогают пользователям следовать установленным процедурам решения этих проблем.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — это платформа мониторинга, безопасности и аналитики для разработчиков, ИТ-команд, инженеров по безопасности и бизнес-пользователей в эпоху облачных технологий. Платформа SaaS интегрирует и автоматизирует мониторинг инфраструктуры, мониторинг производительности приложений и управление журналами, чтобы обеспечить унифицированное наблюдение в режиме реального времени за всем стеком технологий наших клиентов. Datadog используется организациями всех размеров и в широком спектре отраслей для обеспечения цифровой трансформации и миграции в облако, стимулирования сотрудничества между командами разработки, эксплуатации, безопасности и бизнеса, ускорения вывода приложений на рынок, сокращения времени на решение проблем, обеспечения безопасности приложений. и инфраструктуру, понимать поведение пользователей и отслеживать ключевые бизнес-показатели.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Платформа Trust Intelligence помогает организациям подключать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust состоит в том, чтобы включить ответственное использование данных и ИИ. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с интегрированным управлением рисками в течение конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и риска ИИ и активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных Политики по всему имуществу и жизненному циклу. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между командами данных и командами риска для управления быстрыми и доверенными инновациями. Признанный в качестве пионера и лидера рынка, OneTrust может похвастаться более 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов во всем мире, от гигантов отрасли до малого бизнеса. * Согласие и предпочтения: упростить согласие и управление предпочтениями для прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности: включите ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных путем введения вашей программы конфиденциальности. * Технический риск и соответствие: масштабируйте ваши ресурсы и оптимизируйте свой жизненный цикл риска и соответствия. * Управление третьей стороной: автоматизировать управление третьим лицом от потребления до оценки риска, смягчения, постоянного мониторинга и отчетности.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.

Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason — лидер в области защиты конечных точек, предлагающий обнаружение и реагирование на конечные точки, антивирус нового поколения, управляемый мониторинг и IR-услуги.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений во время работы с расширенными AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это позволяет новаторам модернизировать и автоматизировать облачные операции, быстрее и безопаснее доставлять программное обеспечение, а также обеспечивать безупречный цифровой опыт.

DATEV

DATEV

datev.de

DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении надежности, актуальности, защиты и безопасности данных. портрет История DATEV — это история постоянного расширения: основанная в Нюрнберге, Германия, в 1966 году, компания DATEV последовательно развивалась от национального поставщика услуг до поставщика услуг, работающего по всей Европе. В условиях растущей глобализации DATEV выполняет задачу в соответствии со своим уставом, а именно, поддерживает своих членов внутри страны и за рубежом. Штаб-квартира DATEV находится в Нюрнберге, Германия, информационное бюро в Брюсселе, Бельгия, а дочерние компании — в Италии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Принцип DATEV У каждого аудитора и налогового консультанта свой профиль деятельности, разные клиенты, личные требования и индивидуальная практика работы. Таким образом, предложение DATEV представляет собой гибкую модульную концепцию, состоящую из программного обеспечения, услуг и знаний, открытую для любой специализации, размера и структуры офиса. Предприниматель и налоговый консультант DATEV поддерживает сотрудничество аудиторских и налоговых консультантов и компаний. Индивидуально подобранное распределение и взаимосвязь рабочих процессов развивают потенциал синергии; например, в сфере бухгалтерского учета. DATEV предоставляет идеальное программное обеспечение для разделения задач. Компьютерный центр DATEV работает как проигрыватель данных.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.

Torq

Torq

torq.io

Torq меняет кибербезопасность с помощью своей первой платформы гиперавтоматизации корпоративного уровня с искусственным интеллектом. Подключая весь стек инфраструктуры безопасности, Torq дает организациям возможность мгновенно и точно устранять события безопасности и организовывать сложные процессы безопасности в любом масштабе. Предприятия из списка Fortune 500, включая крупнейшие в мире финансовые, технологические компании, компании, производящие потребительские товары, моду, гостиничный бизнес и спортивную одежду, добиваются исключительных результатов с Torq.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO — это решение для управляемого обнаружения и реагирования, обеспечивающее базовую основу и возможности центра управления безопасностью государственного уровня, предоставляемого через облачную интерактивную платформу SOC. Он быстро обнаруживает, анализирует, расследует киберугрозы и реагирует на них.

Defendify

Defendify

defendify.com

Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой универсальную, простую в использовании платформу, предназначенную для постоянного повышения кибербезопасности людей, процессов и технологий. С помощью Defendify организации оптимизируют оценку, тестирование, политику, обучение, обнаружение, реагирование и сдерживание кибербезопасности в одном консолидированном и экономичном решении по кибербезопасности. 3 уровня, 13 решений, 1 платформа, включая: • Управляемое обнаружение и реагирование • План реагирования на киберинциденты • Оповещения об угрозах кибербезопасности • Моделирование фишинга • Обучение по вопросам кибербезопасности • Видео по вопросам кибербезопасности • Плакаты и графики по вопросам кибербезопасности • Политика приемлемого использования технологий • Риски кибербезопасности Оценки • Тестирование на проникновение • Сканирование уязвимостей • Сканирование взломанных паролей • Сканирование безопасности веб-сайтов См. раздел Defendify в действии на сайте www.defendify.com.

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