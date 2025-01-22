Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет возможности связи, сотрудничества и общения. Удаленность не обязательно означает удаленность: создайте мир, частью которого люди захотят стать. Передовая платформа Metaverse от Breakroom наполнена мощными функциями и возможностями, которые делают невозможное возможным. С его помощью вы сможете мгновенно создать и настроить свой собственный фирменный виртуальный мир, подходящий для всех типов взаимодействия с аудиторией. От цифровых рабочих пространств, конференций и виртуальных классов до кинофестивалей, презентаций книг и общественных мероприятий — Breakroom дает вам гибкость, позволяющую делать все это. Вы даже можете за считанные минуты создать магазин электронной коммерции, связанный со встроенной торговой площадкой, где у вас будет доступ к тысячам 3D-ресурсов, или вы можете монетизировать свои собственные. Полностью настраиваемая 3D-среда Breakroom предоставляет безграничный творческий потенциал для создания вашего мира именно таким, каким вы его видите. А наш Unity SDK предоставляет вам неограниченные возможности настройки, упрощая загрузку пользовательских регионов, контента, игр или любых других 3D-ресурсов, разработанных вашей командой. РЕШЕНИЯ ЗАГРУЖАЮЩИЙ ОПЫТ: от кинофестивалей и показов мод до презентаций книг и сетевых мероприятий — с Breakroom возможно все. Привлекайте людей к работе в цифровой сфере с помощью захватывающего бренда, который вдохновляет аудиторию на взаимодействие. У вас есть чистый холст, на котором вы можете создавать все, что захотите: виртуальный мир — ваша устрица. DIGITAL HQ Переосмыслите удаленную работу с помощью полностью настраиваемого виртуального рабочего места. В число удобств входят конференц-залы, офисы, аудитории и общественные пространства, где сотрудники могут общаться и общаться вместе. Благодаря совместному использованию экрана и веб-камеры, интерактивным доскам и инструментам обмена сообщениями ваш цифровой штаб-квартира станет центром совместной деятельности. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Платформа виртуальных мероприятий, которая позволяет вам общаться с аудиторией совершенно новым способом. Преодолейте разрыв между физическими и онлайн-мероприятиями с помощью решения для виртуальных 3D-мероприятий для конференций, сетевых мероприятий, выставок и многого другого, создавая уникальный и захватывающий цифровой опыт для привлечения вашей аудитории. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС Оживите дистанционное обучение с помощью захватывающего и настраиваемого виртуального класса Breakroom. 3D-класс, где учащиеся могут сотрудничать и заниматься в режиме реального времени, независимо от местоположения. Создайте по-настоящему интерактивный процесс обучения с помощью встроенных инструментов для совместной работы и оценки, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность учащихся.
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого как Sora OpenAI.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse — лидер рынка в предоставлении мощной и гибкой интерактивной платформы для опросов, вопросов и ответов, опросов, розыгрышей и других инструментов взаимодействия с аудиторией.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — это ведущее решение для приложений для мероприятий, которое позволяет организаторам мероприятий создавать персонализированные и привлекательные приложения для своих мероприятий, которые подходят для гибридного, очного или онлайн-формата мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и обширным возможностям настройки LineUpr позволяет организаторам мероприятий легко разрабатывать приложения для мероприятий и управлять ими без каких-либо технических знаний. Платформа предлагает обновления в режиме реального времени, гарантируя, что у участников будет самая актуальная информация под рукой. LineUpr также предоставляет мощные функции взаимодействия с участниками, включая опросы, опросы в реальном времени и сетевые функции, способствующие взаимодействию и сбору ценной обратной связи. Более того, экономичные тарифные планы LineUpr делают его привлекательным выбором для мероприятий любого масштаба. Узнайте, как LineUpr может улучшить качество вашего мероприятия и упростить общение между организаторами и участниками, посетив наш веб-сайт (https://lineupr.com) или просто связавшись с нами. Вот 5 аргументов, почему вам следует рассмотреть LineUpr в качестве следующего приложения для мероприятий: 1. Удобный интерфейс: LineUpr известен своим интуитивно понятным и удобным интерфейсом, позволяющим организаторам мероприятий легко создавать и управлять своими приложениями для мероприятий без необходимости потребность в обширных технических знаниях или навыках программирования. Если вы организуете много мероприятий, вы можете легко дублировать старые мероприятия или повторно использовать существующий контент из старых приложений, что экономит много времени. 2. Возможности настройки. Платформа предлагает широкий спектр возможностей настройки, позволяющих организаторам адаптировать приложение для мероприятий к своим конкретным потребностям. Это включает в себя возможность создавать макеты приложений, добавлять расписания мероприятий, профили докладчиков, интерактивные карты и другой соответствующий контент. 3. Обновления и уведомления в режиме реального времени. LineUpr позволяет организаторам вносить обновления в приложение мероприятия в режиме реального времени, гарантируя, что участники всегда будут иметь самую свежую информацию под рукой. Он также предлагает уведомления о публикациях, что позволяет организаторам отправлять важные объявления и обновления непосредственно пользователям приложения. 4. Функции взаимодействия с посетителями. Платформа предлагает функции для повышения вовлеченности посетителей, такие как опросы, опросы в режиме реального времени и сетевые функции. Эти функции могут помочь облегчить взаимодействие между участниками и собрать ценную обратную связь. Участники могут общаться, обмениваться контактными данными или назначать встречи друг с другом. 5. Экономическая эффективность: модель ценообразования LineUpr разработана так, чтобы быть экономически эффективной, особенно для небольших мероприятий или организаций с ограниченным бюджетом. Он предлагает различные тарифные планы в зависимости от размера и продолжительности мероприятия, обеспечивая гибкость для различных типов мероприятий. Создание приложения для мероприятий всего за несколько сотен долларов дает ему одно из лучших соотношений цены и качества в отрасли. LineUpr используют тысячи организаторов мероприятий по всему миру! Вы можете просто попробовать это, создав бесплатную учетную запись на https://lineupr.com. Не стесняйтесь связаться с нами, и мы будем рады предоставить вам демо-версию и ответить на все ваши вопросы!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолепные возможности организаторам и участникам. Поддерживая встречи любого масштаба, Groupize централизует планирование и организацию, логистику путешествий, управление расходами и заботу о безопасности на одной удобной платформе, которую легко использовать каждому. Groupize охватывает широкий спектр вариантов использования, поэтому компании могут консолидировать управление своими встречами в одном месте, будь то конференции, выездные продажи, встречи небольших компаний, тренинги и адаптация, набор персонала и поездки гостей, проекты и командировки. Облачная платформа автоматизирует и оптимизирует логистику корпоративных встреч и планирования мероприятий, экономя время командам, чтобы сосредоточиться на самом важном: от поиска поставщиков, управления участниками и регистрации до отслеживания обязанностей по уходу и комплексного бронирования поездок. Благодаря простому ценообразованию на основе SaaS, настраиваемым планам и централизованному контролю расходов Groupize помогает компаниям прекратить перерасход средств на встречи, обеспечивая как экономию средств, так и оптимизацию ресурсов для перегруженных команд. Для участников встреч Groupize предлагает современное, удобное для потребителя приложение, которое позволяет легко регистрироваться, бронировать поездки и участвовать в мероприятиях, повышая уровень участия. Бесшовная двусторонняя интеграция с Concur Travel and Expense гарантирует, что клиенты фиксируют экономию на своих программах путешествий, администрируют политику и комплексно автоматизируют отслеживание расходов.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во время и после каждого вашего мероприятия, но и в течение всего года. Независимо от того, организуете ли вы корпоративные мероприятия, торговые выставки или общественные собрания, мы поможем вам оптимизировать организацию ваших многочисленных мероприятий, максимизируя при этом вовлеченность. **Основные цифры** – Более 3 миллионов пользователей – 2300 мероприятий, организованных на платформе в 2022 году – Более 500 клиентов – 60 сотрудников – 14 лет опыта
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет вам без проблем создавать, проводить и делиться вебинарами. Начните сегодня и создайте свой первый вебинар за 10 секунд.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — это первое комплексное решение для управления мероприятиями, которое обеспечивает безопасность, интеллектуальность и эффективность мероприятий.
run.events
run.events
run.events — это глобальное SaaS-программное обеспечение для управления предприятием на базе искусственного интеллекта, предназначенное для профессиональных организаторов мероприятий и конференций. Решение разработано таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Это облачная платформа управления событиями, которая содержит возможности управления предприятием и компоненты управления событиями, а также мощное решение для мобильных приложений, доступное на всех современных платформах. Платформа позволяет клиентам создавать ценный личный опыт, развивать влиятельные сообщества и расширять свои бренды, одновременно предоставляя услуги по поиску событий, регистрации, маркетингу событий, управлению поездками, сканированию потенциальных клиентов и отчетам о рентабельности инвестиций. Справедливо предположить, что run.events станет единственным программным решением, необходимым для ведения вашего бизнеса.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить результаты ваших контент-стратегий. Конкурентным преимуществом Watchity является уникальное и комплексное сочетание возможностей управления событиями и контентом на основе данных, профессионального производства видео в прямом эфире и по запросу, многоканального распространения через Интернет, интранет и социальные сети, а также вовлечения и интерактивности аудитории. Watchity предлагает специальные решения для вебинаров и интерактивных мероприятий, стриминга в социальных сетях, а также записи и редактирования видео, которые повышают уровень контента и превращают его в незабываемые впечатления, чтобы пробудить больше эмоций у аудитории и укрепить позиционирование бренда. ** СОЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО. Создавайте контент и мероприятия для социальных сетей: - Простота и скорость производства и распространения прямых трансляций и аудиовизуального контента. - ТВ-видео, адаптированное под каждую социальную сеть, с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Мультипоток во всех учетных записях социальных сетей с адаптированными форматами и неограниченной емкостью. - Создавайте клипы из прямой трансляции и легко делитесь ими, не дожидаясь окончания трансляции. ** ВЕБИНАРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ. Создавайте интерактивные и профессиональные вебинары и мероприятия: - Комплексное управление событиями с помощью целевых страниц, регистраций, автоматизации электронной почты, взаимодействия и отчетности. - Динамичное телевизионное видео с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Безопасный, удобный и интерактивный зал для мероприятий с потоковой передачей FullHD и элементами управления просмотром. - Вставьте код, чтобы интегрировать комнату для мероприятий на свой веб-сайт или портал и полностью настроить ее под свой бренд. ** КОНТЕНТ-ХАБ — записывайте, редактируйте и делитесь видео для своего корпоративного портала: - Загружайте свои видео, добавляйте теги, распределяйте их по коллекциям, защищайте их и публикуйте для своей аудитории. - Записывайте видео с помощью веб-камеры и редактируйте их, добавляя заставки, титры, фоновую музыку и многое другое. - Встраиваемый видеоплеер на основе браузера с адаптивной мультибитрейтной потоковой передачей и расширенными элементами управления просмотром. - Видеоаналитика для обнаружения и анализа всей информации о потреблении контента аудиторией.
EventLink
eventlink.com
EventLink предлагает все: от креативного дизайна и решений для разработки до управления мероприятиями и программами, поддержки поездок, складирования, обучения и разработки инструкций, интеграции мультимедиа и управления активами.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управления мероприятиями.
boothX
boothx.app
В современном быстро меняющемся деловом мире эффективное управление событиями имеет важное значение для компаний, позволяющих создавать впечатляющие впечатления и общаться с потенциальными клиентами. С развитием технологий организаторы мероприятий все чаще полагаются на инновационные инструменты для оптимизации операций и максимизации окупаемости инвестиций. Одним из таких решений, появившихся недавно, является bootX. Эта передовая платформа предлагает полный набор функций, предназначенных для измерения рентабельности инвестиций в мероприятия или выставки, увеличения количества потенциальных клиентов и снижения затрат. С легкостью захватывайте и управляйте потенциальными клиентами с помощью приложения для поиска потенциальных клиентов. Одним из наиболее важных аспектов любого мероприятия является генерация потенциальных клиентов. bootX упрощает этот процесс, предоставляя мощное приложение для поиска потенциальных клиентов, доступное как для iOS, так и для Android. Экспоненты могут быстро и легко привлекать потенциальных клиентов, сканируя бейджи посетителей, визитные карточки или вводя информацию вручную. Это устраняет необходимость в громоздких бумажных методах и гарантирует, что ни один потенциальный потенциал не будет упущен. Отслеживание расходов, связанных с мероприятиями. Посещение выставок или мероприятий часто требует значительных финансовых вложений. Управление расходами на мероприятие — от аренды стенда и командировочных расходов до рекламных материалов и персонала — может оказаться непростой задачей. Однако на помощь приходит bootX со встроенной функцией отслеживания расходов. Платформа позволяет организациям легко регистрировать и отслеживать расходы, связанные с каждым событием. BootX предоставляет централизованную платформу для управления всеми расходами, связанными с мероприятием, от отслеживания затрат на строительство стенда до общественного питания и маркетингового обеспечения. Эта комплексная система отслеживания расходов позволяет предприятиям анализировать структуру своих расходов, выявлять возможности экономии и принимать обоснованные решения для будущих событий. Имея четкий обзор своих финансовых показателей, организаторы мероприятий могут оптимизировать распределение бюджета и максимизировать отдачу от инвестиций. Обеспечение устойчивого развития за счет снижения затрат на обеспечение Традиционно мероприятия часто включают в себя выпуск большого количества печатных материалов, таких как брошюры, листовки и визитные карточки. Однако стендX поощряет более устойчивый подход, предлагая цифровые альтернативы. Экспоненты могут использовать функцию «Документ» платформы для создания и распространения электронных версий своих рекламных материалов. Снижая зависимость от печатных материалов, предприятия могут значительно минимизировать затраты, связанные с печатью, доставкой и хранением. Более того, этот экологически чистый подход согласуется с растущим глобальным акцентом на устойчивое развитие и корпоративную социальную ответственность. С помощью стенда экспоненты могут эффективно продемонстрировать свою приверженность охране окружающей среды, одновременно экономя деньги. Немедленный контакт с клиентами посредством электронной почты. В современную цифровую эпоху своевременная и эффективная коммуникация является ключом к построению прочных отношений с клиентами. Стенд X осознает это и предоставляет экспонентам немедленный контакт с потенциальными клиентами через встроенную функцию электронной почты.
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
VeeSpaces
veespaces.com
Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации продуктов в 3D, VR и AR, чтобы улучшить качество обслуживания покупателей. Сохраняйте свой стенд активным даже после мероприятия 24*7*365. Используйте их повторно на своих следующих мероприятиях. Полезно для предприятий/профессионалов, участвующих в мероприятиях, и организаторов мероприятий!
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает, что вам больше не придется ждать окончания мероприятия, чтобы получить оплату! Наконец, наша команда по работе с клиентами способна помочь вам во всем, что вам может понадобиться.
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустанно работали над разработкой единого решения для всех мероприятий. Сегодня Big Tickets является платформой, которую выбирают тысячи организаций, включая Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. и Big Green Egg.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
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