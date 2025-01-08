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ERP-системы - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (ранее QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом, ориентированное на простоту, функциональность и настройку. Полный контроль над вашими покупками, продажами, запасами, финансами и расходами. Управляйте всей своей повседневной деловой деятельностью в одном месте. Идеально подходит для всех видов бизнеса и розничной торговли.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
ECOUNT ERP
ecount.com
С 1999 года Ecount Inc. продолжает предлагать одно из самых доступных и настраиваемых облачных решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) на рынке. Предоставляя полностью интегрированную и надежную систему управления данными, Ecount ERP помогла более чем 20 000 компаниям малого и среднего бизнеса по всему миру. Пользователи Ecount ERP получают выгоду от стандартизированной программы, оптимизированной для различных отраслей, включая производство, дистрибуцию, оказание услуг, оптовую торговлю, строительство и многое другое. Используя стандартизированную и масштабируемую программу ERP, пользователи могут воспользоваться инновациями и обновлениями функций без дополнительных затрат. Также для размещения программы нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и серверы — пользователи могут получить доступ к Ecount ERP со своего ПК, планшета и смартфона в любое время. Владельцы и менеджеры бизнеса, использующие Ecount ERP, получат выгоду от инструментов, предназначенных для улучшения управления запасами, продажами, закупками, складом, персоналом и бухгалтерским учетом. Благодаря использованию интегрированных модулей и порталов заказов руководители и лица, принимающие решения, могут получать информацию в режиме реального времени из любой точки мира. Всего за 55 долларов США в месяц Ecount ERP предлагает полностью интегрированное облачное ERP-решение для владельцев бизнеса, стремящихся повысить эффективность своего рабочего процесса. Каждая подписка включает доступ для неограниченного числа пользователей, виртуальное обучение и удаленную поддержку без дополнительной оплаты.
SAP
sap.com
SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и бизнес-ИИ. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требовательных процессов в мире. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций — от рабочей силы и финансов до клиентов и цепочек поставок — в единую экосистему, способствующую прогрессу.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла). Acumatica Cloud ERP предлагает лучшие в своем классе функциональные возможности для малого и среднего бизнеса, позволяющие им преуспевать в цифровой экономике. Его рабочие процессы охватывают весь набор приложений для управления бизнесом, и он построен на основе открытых API для быстрой интеграции с другим критически важным программным обеспечением. Плата за лицензирование на основе потребления взимается за используемые ресурсы, а не за каждого пользователя, а перспективная платформа повышает ценность и обеспечивает гибкость, эффективность и удаленное сотрудничество.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Frappe, серверной среды на основе Python. ERPNext — это универсальное программное обеспечение ERP, используемое производителями, дистрибьюторами и сервисными компаниями. Он включает в себя такие модули, как бухгалтерский учет, CRM, продажи, закупки, веб-сайт, электронная коммерция, точки продаж, производство, склад, управление проектами, запасы и услуги. Кроме того, у него есть модули для конкретных областей, таких как школы, здравоохранение, сельское хозяйство и некоммерческие организации. ERPNext является альтернативой NetSuite и QAD и по функциям аналогичен Odoo (ранее OpenERP), Tryton и Openbravo. ERPNext был включен в список ERP FrontRunners компанией Gartner как лидер рынка.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — это современный пакет программного обеспечения, который помогает управлять деятельностью вашей организации (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, запасы, повестка дня…). Это пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом (написанный на PHP с улучшениями JavaScript), предназначенный для малых, средних и крупных компаний, фондов и фрилансеров. Вы можете свободно использовать, изучать, изменять или распространять его в соответствии с лицензией. Вы можете использовать его как отдельное приложение или как веб-приложение для доступа к нему из Интернета или локальной сети. У Dolibarr есть большое сообщество, готовое помочь вам, бесплатные форумы и предпочтительные партнеры, готовые предложить коммерческую поддержку, если она вам понадобится.
weclapp
weclapp.com
weclapp — ведущий облачный поставщик программного обеспечения CRM и ERP, предназначенного для малого и среднего бизнеса. Полностью интегрированную систему можно использовать для легкого управления всеми вашими клиентами, проектами, счетами, заказами, товарами, билетами и многим другим. weclapp предлагает потрясающий пользовательский интерфейс, которым можно пользоваться интуитивно. Работать с ним легко и совсем не сложно. Одно программное обеспечение для управления всей вашей компанией!
Marg ERP
margcompusoft.com
Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям GST. Marg ERP — ведущий поставщик программных приложений для GST и ключевой игрок в оказании помощи предприятиям в более плавном переходе на GST. Мы поставляем программное обеспечение для инвентаризации и бухгалтерского учета, которое оптимизирует бизнес и помогает ему в процессе трансформации GST. Марг всегда верила в повышение ценности и устойчивости постоянно меняющейся бизнес-среды и является ключевым игроком в обслуживании как МСП, так и ММСП. Marg ERP предоставляет комплексное программное обеспечение для расчета заработной платы «HRxpert», которое имеет расширенные функции, такие как программное обеспечение для учета рабочего времени, программное обеспечение для расчета заработной платы, управление отпусками и т. д., помогая предприятиям более плавно перейти на GST.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
MYOB Australia
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB экономит ваше время и деньги. Куда бы ни направлялся ваш бизнес, MYOB адаптируется к вашим меняющимся потребностям. Обеспечивая наглядность и уверенность, вам необходимо принимать более обоснованные и обоснованные решения. Раскройте потенциал своего бизнеса с помощью MYOB.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — это доступное и удобное в использовании облачное программное обеспечение для планирования производства с самообслуживанием для небольших производителей (10–200 сотрудников). Программное обеспечение представляет собой пакет, включающий модули планирования производства, CRM, закупок, управления цепочками поставок и контроля запасов. В приложении имеется планировщик с возможностью перетаскивания, который помогает менеджерам проектов распределять ресурсы для различных заданий. Модуль закупок позволяет компаниям оптимизировать процесс закупок путем организации каждого цикла закупок и заказов на закупку.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это розничная операционная система номер один для электронной коммерции, многоканальных розничных брендов и оптовиков. Brightpearl устраняет повседневные проблемы розничной торговли с помощью масштабируемой операционной системы, которая интегрирует и автоматизирует операции после покупки. Благодаря огромной библиотеке интеграций Plug & Play, глубокому открытому доступу к API и надежной партнерской сети клиенты получают свободу и гибкость для использования гипермасштабируемой электронной коммерции и бесстрашного роста. Комплексное решение для бэк-офиса Brightpearl включает в себя управление финансами, запасами и заказами на продажу, управление закупками и поставщиками, CRM, выполнение заказов, складирование и логистику. Нашей платформой пользуются более 1200 компаний в 26 странах, и мы управляем более чем 10 миллионами транзакций и объемом бизнеса в 3 миллиарда долларов в год. Штаб-квартира Brightpearl в США находится в центре Остина, а глобальная штаб-квартира — в Бристоле, Великобритания.
ERPAG
erpag.com
ERPAG — это облачное решение для планирования ресурсов предприятия (ERP). Он подходит для малого и среднего бизнеса в различных отраслях, включая автомобилестроение, розничную торговлю, образование, информационные технологии и многое другое. Основные функции включают управление продажами, закупками, управление производством, бухгалтерский учет и финансы, управление запасами, отчетность и аналитику. ERPAG позволяет пользователям управлять бизнес-процессами, включая клиентский портал b2b, продажу, заказ, получение и доставку. Другие функции включают управление услугами, управление доставкой, управление доступом пользователей, точки продаж и сканирование штрих-кодов. ERPAG предлагает интеграцию с Google Mail, Календарем Google, Google Диском, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe и другими. Он поддерживает более 40 грузоотправителей по всему миру, включая UPS, FedEx и USPS. Он доступен в трех редакциях: Basic, Standard и Premium по цене подписки. Он совместим с операционными системами Windows, Mac и Linux. Поддержка предоставляется по электронной почте, по телефону и с помощью видеоуроков.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и управлением производственным производством. Программное обеспечение Epicor доступно локально и в виде облачной ERP SaaS (планирование ресурсов предприятия). Epicor предлагает платформы управления бизнесом в качестве отраслевых ERP-решений. Корпорация Epicor Software внедряет инновации, внедряя новые технологии в ERP-систему. Например, Epicor использует промышленный Интернет вещей (IIoT) для подключения машин с датчиками и ПЛК (программируемые логические контроллеры) в цехах в своем Advanced MES (программном обеспечении для управления производством), которое легко интегрируется с системой Epicor ERP (и MRP). . Epicor предоставляет расширенное омниканальное программное обеспечение, включая электронную коммерцию, для розничных торговцев.
Striven
striven.com
Ваш бизнес в лучшем виде. Striven — это универсальное программное обеспечение для управления бизнесом, в котором есть все необходимое для увеличения доходов, эффективной работы и улучшения операций. Striven — это комплексное программное решение: мы объединили все основные функции, необходимые для бухгалтерского учета, продаж, проектов, управления и отчетности, в одну простую систему. Упрощайте, унифицируйте, процветайте. Со Striven вам больше никогда не понадобятся отдельные и не связанные друг с другом программные приложения. Наконец, вы можете вести весь свой бизнес откуда угодно и на любом устройстве.
Exact
exact.com
Exact разрабатывает облачное программное обеспечение для малых и средних компаний и их бухгалтеров. Продукты автоматизируют бизнес-процессы в таких областях, как финансы и управление персоналом, и предоставляют специальные ERP-решения для оптовой торговли, производства, проектов и строительства. Это экономит время и дает ценную информацию. Это позволяет клиентам работать эффективно, принимать обоснованные решения и продолжать расти. Более 675 000 компаний, в основном в Нидерландах, Бельгии и Германии, уже используют программное обеспечение Exacts. Компания Exact была основана в 1984 году в Делфте, Нидерланды, где до сих пор находится наш головной офис. Каждый день более 2000 амбициозных профессионалов работают над инновациями. Ведение ответственного бизнеса с уважением друг к другу, окружающей среде и обществу занимает для него центральное место.
Mero ERP
meroerp.com
Поставщик облачного программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия. Функции включают в себя обзоры информационной панели, управление каталогом продуктов, управление пользователями, управление доходами и финансовыми потоками, управление расходами, управление закупками, управление продажами и поставщиками, управление клиентами, управление сотрудниками и запасами, создание отчетов, управление ролями и разрешениями, управление магазинами и т. д. .
LOGIC ERP
logicerp.com
На сегодняшний день наш опыт в предоставлении интегрированного программного обеспечения ERP, программного обеспечения для розничной торговли и POS тысячам клиентов помог им достичь своих бизнес-целей. ERP-решения, разработанные LOGIC, характеризуются своей гибкостью и масштабируемостью и способствуют росту бизнеса клиентов в будущем. Экономически эффективные решения, разработанные с учетом конкретных потребностей и вертикалей, помогают предприятиям среднего и крупного бизнеса решать проблемы, анализировать эффективность бизнеса и принимать стратегические решения для процветания на рынках. Наш разнообразный ассортимент программного обеспечения разработан для разнообразных направлений и областей бизнеса. Вместо универсальных решений, подходящих для всех, в наше портфолио входят отраслевые, вертикальные и модульные программные приложения ERP, которые полностью доступны в рамках набора решений LOGIC. Компания со штаб-квартирой в Мохали, Пенджаб, имеет собственные операционные мощности, филиалы и ассоциированных партнеров во всех крупных городах Индии. Обладая парком исключительно опытных и квалифицированных специалистов, мы являемся пионерами в предоставлении лучших решений в виде ERP-систем и отраслевого программного обеспечения и приложений, которые устраняют разрыв между магазинами и штаб-квартирами, тем самым облегчая доступ к реальным данные и информация о времени на различных этапах. Подтверждая мантру LOGIC, решения и услуги ориентированы на Inspire Markets и Aspire Businesses. На протяжении двадцати лет мы, как компания, добились лучших результатов в отрасли, предлагая нашим клиентам бизнес-решения на уровне номинала. Мы гордимся тем, что завоевали доверие наших уважаемых клиентов и партнеров, и разделяем радость успехов и достижений со всем сообществом, связанным с LOGIC ERP.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — это облачное ERP-программное обеспечение для любого бизнеса. Она была зарегистрирована в ноябре 2018 года в Нью-Дели, Индия. Услуги Veepan включают в себя: 1) Программное обеспечение для выставления счетов 2) Управление запасами 3) Бухгалтерский учет 4) Поддержка подачи GST 5) Управление продажами и покупками 6) Управляйте бизнес-расходами 7) Отслеживание платежей 8) Управление клиентами и поставщиками 9) Настройки. Кроме того, Veepan также предоставляет 1) Цифровой маркетинг 2) Создание сайта 3) Бизнес-консультирование
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Daftra
daftra.com
Daftra — это первый интегрированный и безопасный портал для управления вашим бизнесом или компанией в Интернете. Облачные сервисы Daftra работают круглосуточно, обеспечивая присутствие в сети на 99,9%, поскольку наши защищенные серверы расположены в нескольких странах и работают параллельно, чтобы максимально быстро получить доступ к защищенным данным вашей компании из любого места и с любого устройства. Создана компания Daftra. компанией Izam Web Solutions; компания, которая занимается корпоративным управлением и является ведущим поставщиком SaaS более 7 лет, разработала различные решения по управлению бизнесом для арабского и зарубежного рынка и имеет штаб-квартиры в США и Египте. По совокупности опыта Изама, Daftra вышла как полноценное комплексное решение для управления бизнесом на арабском рынке, где подобных услуг катастрофически не хватает. Каким бы ни был характер вашего бизнеса, вы обнаружите, что Daftra полностью оснащена и настраивается в соответствии с характером вашего бизнеса и потребностями отрасли, начиная от простых услуг по выставлению счетов и заканчивая сложными финансовыми расчетами, инвентаризацией, командами, управлением клиентами и последующим сопровождением. Все функции Daftra были специально разработаны для облегчения ваших деловых операций и экономии вашего времени и усилий, чтобы любой пользователь, не имеющий предварительного опыта в управлении бизнесом и бухгалтерском учете, мог использовать его для профессионального управления своим бизнесом. Daftra полностью посвящена поддержке систем, валют и налоговых настроек как в арабских, так и в зарубежных странах. Наше решение — это реализация нашего видения; облегчение управления бизнесом для компаний в арабском регионе, предоставляя им возможность заниматься своим делом, не принимая на себя тонкости управления своим бизнесом в одиночку.
MYOB New Zealand
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB экономит ваше время и деньги. Куда бы ни направлялся ваш бизнес, MYOB адаптируется к вашим меняющимся потребностям. Обеспечивая наглядность и уверенность, вам необходимо принимать более обоснованные и обоснованные решения. Раскройте потенциал своего бизнеса с помощью MYOB.
INNERGY
innergy.com
INNERGY — это ERP-решение, которое управляет полным бизнес-процессом деревообрабатывающих цехов. Наша платформа объединяет различные участки данных, разбросанные по вашей организации, в единую систему, доступную из офиса или на местах. Времена разрозненных электронных таблиц или нишевых приложений, которые с трудом обменивались данными, прошли!
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная конструкция системы обеспечивает максимальную гибкость для клиентов. OpenPro может служить экономичной системой учета для малого бизнеса и имеет полнофункциональное программное обеспечение для учета на производстве. OpenPro обладает самыми современными возможностями, необходимыми для программного обеспечения для электронной коммерции, а также является проверенным поставщиком программного обеспечения для цепочек поставок. За последние 10 лет программное обеспечение OpenPro было написано на PHP с открытым исходным кодом и с использованием открытой архитектуры (работает на любом оборудовании и базе данных SQL). Благодаря расширенным функциям OpenPro, таким как обработка изображений документов; зеленые безбумажные рабочие процессы; интегрированное штрих-кодирование; интегрированные телефонные системы; OCR-чтение транзакций XML; Благодаря многочисленным языковым и валютным возможностям мы сэкономили нашим клиентам миллионы долларов за счет повышения операционной эффективности. Программное обеспечение можно развернуть как «Программное обеспечение как услуга» (SAAS), ASP или запустить на вашем сервере. OpenPro предлагает программные решения для бизнеса для каждой компании, которая ищет большую ценность и больше возможностей в своем программном решении ERP.
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP — это комплексное программное решение для планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенное для оптимизации и оптимизации бизнес-процессов в различных подразделениях организации. Это мощный инструмент, который объединяет множество функций и помогает компаниям эффективно управлять своими ресурсами, операциями и информацией. DosoERP предлагает широкий спектр модулей и функций, которые подходят для различных аспектов бизнес-операций. Эти модули обычно включают в себя: * Финансовый менеджмент: DosoERP предоставляет инструменты для управления процессами бухгалтерского учета, финансовой отчетности, составления бюджета и управления денежными потоками. Это позволяет предприятиям эффективно отслеживать расходы, генерировать счета, управлять заработной платой и решать другие финансовые задачи. * Управление складами и счетами: этот модуль помогает компаниям управлять своими закупками, запасами и логистическими операциями. Это позволяет предприятиям отслеживать и контролировать потоки товаров и услуг, оптимизировать уровень запасов и оптимизировать процесс цепочки поставок. * Управление человеческими ресурсами: с помощью DosoERP организации могут выполнять различные функции управления персоналом, такие как адаптация сотрудников, отслеживание посещаемости, управление производительностью и обработка заработной платы. Это помогает оптимизировать кадровые процессы и обеспечивает соблюдение трудового законодательства. * Транспорт: этот модуль повышает эффективность логистики за счет планирования и отслеживания транспортировки, что позволяет оптимизировать процесс транспортировки от планирования и составления графика до отслеживания и выставления счетов, тем самым снижая затраты. * Таможенное оформление: система таможенного оформления уменьшает количество ошибок и задержек при таможенном оформлении благодаря ряду функций, оптимизирующих импортные и экспортные операции. * Аналитика и отчетность: DosoERP предоставляет надежные возможности отчетности и аналитики, позволяющие предприятиям получать ценную информацию о своей деятельности. Он предлагает настраиваемые информационные панели, инструменты визуализации данных и функции отчетности, которые помогают лицам, принимающим решения, отслеживать производительность, выявлять тенденции и принимать обоснованные стратегические решения. DosoERP известен своим удобным интерфейсом, масштабируемостью и гибкостью. Его можно настроить в соответствии с конкретными потребностями бизнеса и интегрировать с другими программными приложениями для беспрепятственного обмена данными. Кроме того, DosoERP часто базируется на облаке, что обеспечивает легкий доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и облегчает сотрудничество между командами в режиме реального времени. В целом, DosoERP дает организациям возможность оптимизировать свою деятельность, повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и повысить эффективность работы различных отделов, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности и росту бизнеса. Показать меньше
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепочками поставок, промышленный Интернет вещей и аналитику для объединения людей, систем, машин и цепочек поставок, что позволяет им руководить с точностью, эффективностью и гибкостью в постоянно меняющихся условиях. рынок.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — это облачное программное обеспечение для управления запасами, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Он позволяет пользователям управлять запасами, продажами, закупками, поставщиками, клиентами и многим другим. Благодаря таким функциям, как сканирование штрих-кода, управление заказами и поддержка нескольких локаций, ZapInventory призван помочь предприятиям оптимизировать свою деятельность и повысить общую эффективность. Кроме того, он предоставляет информацию и отчеты в режиме реального времени, которые помогают пользователям принимать решения на основе данных. ZapInventory также интегрируется с различными платформами электронной коммерции и бухгалтерским программным обеспечением, что делает его универсальным решением для предприятий разных типов и размеров.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst — это крупнейшее, новейшее и лучшее место для корпоративного программного обеспечения в современном мире. Workcube Catalyst предлагает бизнес-модели и творческие подходы, специально разработанные, чтобы помочь вам лучше управлять и организовывать свой бизнес. Workcube Catalyst предоставляет вам наиболее полные функции программного обеспечения для управления предприятием в облачной среде. Workcube Catalyst разработан с учетом целостного подхода. Вы можете найти все функции ERP, CRM, управления человеческими ресурсами, управления проектами, управления физическими активами, управления контентом, функций управления B2B, B2C, а также инструментов совместной работы и коммуникации в интегрированном и едином виде. Вы начинаете с того, что вам нужно сегодня, и продолжаете добавлять новые функции и модули в соответствии с меняющимися потребностями вашего бизнеса. Workcube Catalyst полностью основан на Интернете и работает на облачной архитектуре. Вы можете использовать Workcube Catalyst либо за ежемесячную подписку на основе количества пользователей, либо с помощью локальной лицензии с неограниченным количеством пользователей для вашего сервера. Сотрудники, деловые партнеры и клиенты получают безопасный доступ к системе с помощью компьютера, планшета или смартфона без необходимости устанавливать какие-либо программы. Они выполняют свою работу, общаются и сотрудничают друг с другом. В отличие от традиционных внедрений ERP, которые длятся месяцами или даже годами, короткого обучения достаточно, чтобы Workcube Catalyst начал работать на вашу компанию. Workcube Catalyst позволяет вам использовать свое программное обеспечение, не завися от третьих лиц, благодаря наборам инструментов, включенным в Workcube Catalyst. Благодаря своим веб-сервисам и инструментам интеграции Workcube Catalyst безопасно обменивается данными с другими приложениями. Существуют логистические компании, банки и приложения электронного правительства, которые можно напрямую интегрировать. Открытая структура позволяет Workcube Catalyst интегрировать множество популярных приложений, таких как MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon и eBay.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 — это передовое программное обеспечение для управления запасами, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции с запасами. Благодаря удобному интерфейсу и мощным функциям Inventory365 позволяет компаниям легко отслеживать уровень своих запасов, отслеживать движение запасов, а также автоматизировать закупки и выполнение заказов. Независимо от того, управляете ли вы магазином электронной коммерции, обычным розничным магазином или складом, Inventory365 поможет вам всегда контролировать свои запасы и максимизировать прибыль. Программное обеспечение предлагает ряд расширенных функций, таких как отслеживание запасов в реальном времени, автоматические оповещения о наличии запасов и настраиваемые инструменты отчетности, которые позволяют вам принимать решения на основе данных и оптимизировать стратегию управления запасами. С Inventory365 вы можете попрощаться с головной болью и неэффективностью ручного отслеживания запасов и воспользоваться преимуществами полностью автоматизированной системы управления запасами.
Viindoo
viindoo.com
Viindoo предоставляет комплексное, синхронное и подключенное программное обеспечение для управления предприятием (Viindoo Solution) на облачной платформе, отвечающее всем потребностям предприятий. Продукт Viindoo обладает гибкостью и полной интеграцией функций, что позволяет удовлетворить потребности даже самых сложных предприятий. Устанавливайте больше приложений по мере роста ваших требований. Мы не только предоставляем технологии, но и интегрируем современный опыт управления бизнесом в программное обеспечение, чтобы вы могли применять его ко всему рабочему процессу на предприятии. Все приложения Viindoo, такие как программное обеспечение Viindoo для бухгалтерского учета, программное обеспечение для управления персоналом Viindoo, программное обеспечение для продаж Viindoo, система электронного офиса Viindoo, программное обеспечение Viindoo MRP, программное обеспечение Viindoo SCM, программное обеспечение для цифрового маркетинга Viindoo и управление веб-сайтом Viindoo, интегрированы друг с другом.
Shipedge
shipedge.com
Shipege - это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью веб-сайт, а его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компаниям создавать эффективное выполнение заказа, управляя одним или несколькими складом (сети выполнения). Другие модули включают возвраты и обмены, многослойную доставку, управление поставками, многоканальные интеграции, маршрутизацию заказа, биллинг 3PL, мобильные приложения WMS и многое другое. Решение Shipedge's Management (OMS) соединяет все возможные источники запасов со многими онлайн -каналами продажи. Shipedge маршрутирует заказы в лучшее место для инвентаря, решая между доставкой или питанием магазина, центрами выполнения или партнерскими складами, включая управление перекрестными переводами дока между вашими распределительными центрами. Другие модули включают управление поставщиками, прогнозирование запасов. Shipedge снижает затраты на запасы и доставку, одновременно улучшая ваш качество обслуживания клиентов. Комплексная система управления складом Shipedge (WMS) предназначена для центров выполнения электронной коммерции, выполняющих многопользовательские операции. Он включает в себя технологию штрих-кодирования, мобильные приложения для смартфонов, управление проектами, алгоритмы упаковки, комплексные доходы и биржи, магазин доставки, лот/серийный контроль#/срок годности и многое другое. Shipedge использует передовые веб-и беспроводные технологии для оптимизации и упрощения операций, устраняя ошибки, оптимизируя использование пространства и снижение затрат на рабочую силу. Shipedge является наиболее полным решением OMS и WMS для упрощения и автоматизации сложных операций электронной коммерции.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum заменяет ERP, MRP и MES платформой производственного программного обеспечения как услуги (SaaS), позволяя малым и средним производителям повысить эффективность за счет оптимизации рабочих процессов и автоматического сбора данных. Fulcrum обеспечивает ценность благодаря полностью цифровому, безбумажному рабочему процессу, в котором используются машинное обучение, автоматизация, прогнозная аналитика и расширенная эвристика для повышения производительности и прибыльности. Программное обеспечение не должно быть сложным. Программное обеспечение, которое вы используете в личной жизни (Facebook, Uber, Amazon и т. д.), интуитивно понятно, и вам не требуется обучение, чтобы понять, как оно работает. Почему программное обеспечение для вашего бизнеса должно быть другим? Мы помогаем производителям перейти на передовое, ориентированное на будущее программное обеспечение, которое снижает нагрузку на повседневные операции, позволяет получить больше от хороших сотрудников, которых трудно нанять, автоматизирует утомительные задачи и работает более эффективно, чем то, что существует в производственном программном обеспечении. космос сегодня.
WinWeb
winweb.com
WinWeb разработала наиболее интегрированную систему I.T. инфраструктура поддержки для малых и средних предприятий — WinWeb CLOUD. Беспрепятственная интеграция бэк-офиса, производства, веб-сайта, электронной коммерции и социальных сетей, обеспечивающая интегрированную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. окружающую среду для максимизации производительности и снижения затрат. Business CLOUD настраивается, доступен по цене и гибок, что делает WinWeb CLOUD предпочтительным вариантом для предпринимателей и руководителей, ориентированных на прибыль и результат. WinWeb APP — это интегрированная облачная технология, эквивалентная микробизнесу, которая предотвращает фрагментацию бизнес-данных, снижает затраты и увеличивает доходы.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi привносит новые технологии и новые идеи в индустрию строительных материалов с помощью нашего специализированного программного обеспечения для управления бизнесом. Мы совершаем революцию в одном из крупнейших и наиболее важных секторов в мире. К счастью, нам нравятся вызовы. У нас есть вакансии для людей, которым нравится обучаться работе с нашим программным обеспечением, исследовать и решать бизнес-проблемы клиентов, а также оптимизировать цепочки поставок с помощью индивидуальных решений. У нас есть вакансии для инженеров-программистов, дизайнеров, системных инженеров, аналитиков, владельцев продуктов и менеджеров по продуктам, которые исследуют инновационные технологии и создают человеческие интерфейсы. У нас есть позиции, которые заставляют нашу компанию работать в сфере продаж, маркетинга, управления персоналом и бухгалтерского учета, что помогает развивать наш бренд и нашу команду. Что нас вдохновляет, так это окружать себя яркими, добрыми и любопытными людьми, которым нравятся безграничные возможности, которые может предложить область корпоративного компьютерного программного обеспечения.
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизировать и автоматизировать свои повседневные задачи и с легкостью создать бесперебойный рабочий процесс. Наши клиенты по всему миру впечатлены тем, как компания KEBS - сделали данные единым источником истины - увеличение удержания сотрудников на 76% - обеспечение своевременной реализации проектов в рамках бюджета - увеличили доход в 5 раз, чем раньше - обеспечить большую прозрачность внутри организации. - повысили ответственность своих сотрудников - удовлетворяли своих клиентов в 10 раз лучше, чем раньше KEBS является всеобъемлющим. Следовательно, это единственный бизнес-пакет, который вам когда-либо понадобится.
Unit4
unit4.com
Unit4 — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение и приложения ERP, а также сопутствующие профессиональные услуги для сотрудников обслуживающих организаций, уделяя особое внимание профессиональным услугам, образованию, государственным услугам и некоммерческим секторам. У компании есть дочерние компании и офисы в 23 странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Компания наиболее известна своим пакетом People Experience Suite, включающим Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A и Unit4 Talent Management. В 2015 году Unit4 объявила о партнерстве с Microsoft для создания самоуправляемых бизнес-приложений в облаке Microsoft Azure. Программное обеспечение Unit4 доступно как в облаке, так и в локальной конфигурации, а поддержка локальной версии закончится в декабре 2024 года. В 2020 году компания запустила глобальную партнерскую программу, чтобы помочь партнерам во внедрении программного обеспечения Unit4. Решения Unit4 для планирования ресурсов предприятия (ERP) нового поколения используются многими организациями среднего бизнеса в мире, объединяя возможности финансового отдела, закупок, управления проектами, HR и FP&A для обмена информацией в реальном времени и предоставления более глубокой информации, чтобы помочь организации становятся более эффективными.
Xledger
xledger.net
Xledger — наиболее автоматизированное финансовое ERP-решение на рынке, используемое более чем 10 000 компаний в 60 странах. Xledger на 100% основан на облаке и предназначен для амбициозных организаций, которые хотели бы воспользоваться лучшими практиками и автоматизацией для улучшения своих бизнес-процессов. Xledger отличается автоматизацией, масштабируемостью и пониманием бизнеса. Основатели Xledger намеревались упростить управление бизнесом и снизить сложность, предоставив готовое решение, которое настраивается в соответствии с потребностями каждого клиента и построено на основе лучших практик. Xledger основан на настройке, а не на настройке, что означает, что каждый клиент легко обновляется до последней версии системы. Xledger обеспечивает основной учет (GL, AP, AR), обработку платежей (печать чеков, ACH, банковский перевод), управление денежными средствами, выставление счетов и счетов, табели учета рабочего времени, отчеты о расходах, составление бюджета и прогнозирование, признание доходов, учет основных средств, управление запасами. , закупки, управление донорами, учет проектов, учет фондов, CRM, расчет заработной платы, управление документами и возможности финансовой отчетности. Пользователи имеют доступ к анализу GL, возможностям детализации, отчетности в режиме реального времени, графикам, информационным панелям, ключевым показателям эффективности и различным инструментам бизнес-аналитики и анализа.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
Решение ERP имеет важное значение для оптимизации операций и предоставления подробных отчетов, необходимых для принятия обоснованных решений. Многие люди считают, что ERP — это вещь. Следовательно, бухгалтерское программное обеспечение ERP является абсолютным решением, которое реализует весь подход к управлению бухгалтерским учетом. Бухгалтерское программное обеспечение ERP было создано с набором функций и инструментов, которые упрощают учет и финансы, что делает процедуру торговли очень простой для бизнеса. Решение ERP объединяет различные технологии, используемые каждым отдельным подразделением компании, устраняя дублирующие и несовместимые технологии, которые обходятся корпорации дорого. Бухгалтерское программное обеспечение ERP следует рассматривать как систему учета, которую можно интегрировать со специализированными товарами третьих сторон, что делает границы современного ERP безграничными.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace создан, чтобы помочь малому и среднему бизнесу работать с легкостью. От продаж и покупок до финансовых операций и операций — облачное приложение заботится о вашем бизнесе.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планирование) и обеспечивает подробный анализ вашей прибыли. Независимо от масштаба деятельности вашего бизнеса, Divalto Infinity — это универсальное решение для управления!
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies — один из лучших поставщиков ERP в Керале, который предоставляет полные программные решения ERP для всех отраслей. Glow Diametric руководствуется требованиями предпринимателей нового поколения и представляет собой глобальное ERP-решение, которое обеспечивает выбор, гибкость и бдительность, необходимые для поддержки стратегических инициатив. Glow Diametric предоставляет проверенные комплексные возможности финансового управления, необходимые для развития меняющегося и сложного бизнеса.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger обеспечивает видимость важных финансовых данных в режиме реального времени. Наше облачное бухгалтерское программное обеспечение и API помогают организациям управлять распределенными операциями и активами. Сюда входит полнофункциональная главная книга, дебиторская и кредиторская задолженность, управление запасами, управление криптоактивами и многое другое.
TECHO
techoerp.in
Techo ERP — это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия. Этот продукт предназначен для малого и среднего бизнеса в таких отраслях, как производство, розничная торговля и профессиональные услуги. Продукт включает модули для бухгалтерского учета, управления запасами, управления заказами и управления взаимоотношениями с клиентами. Techo ERP предоставляет информационные панели на основе ролей, настраиваемую отчетность и автоматизацию рабочих процессов. Программное обеспечение имеет настраиваемые процессы утверждения и журналы аудита. Techo ERP интегрируется с популярными сторонними приложениями, такими как системы расчета заработной платы, платформы электронной коммерции и платежные шлюзы, через API. Techo ERP требует подключения к Интернету и веб-браузера для доступа к облачной платформе. Поставщик обеспечивает круглосуточную поддержку по телефону, электронной почте и в чате. Есть услуги по внедрению. Techo ERP соответствует нормативным стандартам.
Kladana
kladana.com
Поставщик программных решений для управления запасами на базе SaaS для предприятий электронной коммерции. Предоставляемые решения включают управление заказами, управление запасами, управление возвратами, оптимизацию выполнения заказов, автоматизацию рабочих процессов, создание спецификаций, а также учет сырья и готовой продукции.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab — это круглосуточное онлайн-решение ERP на базе веб-интерфейса, оснащенное новейшими финансовыми и бухгалтерскими инструментами для бухгалтерского учета и простым в использовании интерфейсом информационной панели.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP — это облачная ERP-система, предназначенная для малых и средних производителей, которым нужен одновременно контроль и рост. У нас уникальная команда; опытные специалисты в области производства и инженеры-разработчики программного обеспечения.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — это комплексная облачная платформа для коммерческих нужд B2B. Включение серверных коммерческих операций для брендов D2C. Идея состоит в том, чтобы объединить всех участников B2B на общей облачной платформе, сделав B2B-коммерцию : Автоматизированной | Эффективный | Соответствует. Облачная платформа меняет подходы брендов к следующему: * Поиск поставщиков, поставщиков услуг и производителей * Сопровождение сделок с вышеуказанными лицами * Интеллектуальное управление цепочкой создания стоимости * Оптимизация внутренних и внешних коммерческих процессов.
Selly Erp
sellyerp.com
Облачное ERP для итальянских компаний малого и среднего бизнеса. Он помогает пользователям управлять клиентами, продажами, деятельностью, выставлением счетов, покупками и складом.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft — это первоклассное торговое программное обеспечение ERP в ОАЭ с более чем 19-летней историей и универсальностью, реализующее более 4000+ проектов на Ближнем Востоке. Программное обеспечение ERP — это полностью цифровое и идеально разработанное ERP-приложение с учетом НДС, искусственным интеллектом для коммерческой отрасли (обувь, логистика, цепочки поставок, одежда, строительные материалы, автомобили и запасные части, текстиль, оптовая торговля, розничная торговля и т. д.). .).
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold создан для вас и ваших процессов. Оптимизируйте все процессы, включая учет, производство, инвентаризацию, заказы, электронную коммерцию и доставку, с помощью гибкой системы, созданной специально для ваших операций. Боретесь с отсутствием гибкости и возможностей настройки, предоставляемых какой-либо базовой системой учета, Excel или любым другим пакетом? ERP Gold Легко интегрируйтесь с существующими учетными записями и программным обеспечением для управления запасами, чтобы создать мощный пакет, обеспечивающий максимальную прозрачность и полный контроль. Синхронизируя данные из нескольких программ, ERP Gold генерирует обширные функции, экраны, отчеты и автоматизирует критически важные процессы.