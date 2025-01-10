Программное обеспечение для электронной подписи - Самые популярные приложения - Филиппины

Crossware

crossware365.com

Ищете мощный инструмент, который позволит вам добавлять согласованные и соответствующие требованиям подписи, заявления об отказе от ответственности и фирменный стиль в каждое электронное письмо, отправляемое из вашей компании? Наш отмеченный наградами инструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange и HCL Domino) — это решение для вас. К каждому электронному письму автоматически добавляются элегантные, соответствующие требованиям и персонализированные подписи, независимо от того, с какого устройства вы отправляете. Создать идеальную подпись легко с помощью простого визуального редактора с возможностью перетаскивания или углубитесь в технические вопросы и переключитесь на создание своей подписи в HTML с помощью нашего редактора исходного кода. Наш инструмент для подписи постоянно совершенствуется с целью обеспечения динамичности и интеллектуальности подписей. Это означает контекстно-зависимую и адаптированную к уникальным требованиям вашей компании. Вы можете создавать и применять правила, которые контролируют, когда, где и как применяются ваши подписи, с помощью нашего простого конструктора правил. Быстро создавайте правила применения подписей или блоков подписей (меньшая часть вашей подписи) на основе полей Active Directory, адресов получателей, дат и многого другого. Если вам нужно индивидуальное или сложное правило, вы также можете написать правила на C#. Crossware Mail Signature позволяет вам контролировать, кто может редактировать каждую подпись или блок подписи, например. вы можете разрешить только отделу маркетинга редактировать раздел рекламного баннера, а юридическому отделу — редактировать заявление об отказе от ответственности, защищая вашу подпись от нежелательных изменений. Crossware Mail Signature изначально создан для обеспечения высокой безопасности. Мы не храним и не копируем ваши электронные письма и не обрабатываем их безопасно в центрах обработки данных Microsoft Azure. Для дополнительной безопасности вы также можете указать выбранный вами центр обработки данных Microsoft при настройке подписи Crossware Mail. Возможности: - Добавляйте логотипы, графику, рекламные баннеры, значки социальных сетей, поля Active Directory, заявления об отказе от ответственности и текст в верхние и нижние колонтитулы электронной почты. - Применяйте свои подписи, когда, где и как вы хотите, с помощью мощных правил. - Подписи на каждом устройстве и почтовом клиенте. - Контролируйте каждую часть своей подписи с помощью отдельно управляемых блоков. - Редактор визуального/HTML-кода. - Предварительный просмотр подписей в реальном времени в зависимости от получателей и отправителей. - Просматривайте подписи в Outlook и свои подписи в «Отправленных». - Интеллектуальное и динамическое приложение для подписи. - Выберите свой центр обработки данных Microsoft для развертывания. - Редактируйте где угодно и когда угодно с помощью нашего браузерного редактора. Узнайте, что делает нас ведущим в мире решением для подписи — начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!