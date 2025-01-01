Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения - Новая Зеландия

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Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».