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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функции отслеживания, Keepa также можно использовать для просмотра полного ассортимента товаров Amazon, используя понятный и хорошо продуманный интерфейс Keepa, а также отличные функции поиска, позволяющие экономить деньги, такие как Daily Drops.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и конкурентах, обеспечивая беспрецедентное конкурентное преимущество. С помощью Bright Insights вы можете использовать аналитику электронной коммерции на основе данных с беспрецедентным охватом данных. Получите конкурентное преимущество, отслеживая эффективность конкурентов, долю рынка и новые продукты. Контролируйте свою категорию, будьте в курсе тенденций и оптимизируйте операции электронной коммерции, чтобы помочь вам увеличить онлайн-продажи и легко управлять уровнем запасов.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставления счетов за подписку, а также максимизировать коэффициенты конверсии продаж. В число клиентов компании входят ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, «Лаборатория Касперского» и многие другие компании по всему миру. Avangate приобрела 2Checkout (www.2checkout.com) в марте 2017 года. Компании выбирают наше решение, чтобы: - Продавать больше цифровых товаров по всему миру - Максимизировать пожизненную ценность клиента - Ускорить вывод продукта на рынок - Получить интегрированное управление регулярными доходами - Использовать новые каналы сбыта. Подробнее о www.2checkout.com
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развитии вашего бренда, либо о поиске выгодных возможностей перепродажи. SmartScout также показывает вам данные о трафике ASIN для создания рекламных кампаний, которые приносят результаты. SmartScout также имеет базу данных по каждому продавцу и истории его перепродаж. SmartScout дает вам конкурентное преимущество, позволяющее принимать уверенные решения на основе данных для развития вашего бизнеса. SmartScout — самый инновационный исследовательский инструмент Amazon из когда-либо созданных!
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 миллиона долларов от IDG Capital Partners (IDG-Accel).
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — это платформа для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая помогает продавцам и ритейлерам максимизировать свой потенциал на крупнейшем мировом рынке — Amazon. Основанная в 2017 году компания SellerApp использует оптимизацию нового поколения и модели машинного обучения, чтобы помочь компаниям повысить прибыльность с помощью простого интерфейса SaaS. Мы объединяем анализ данных, автоматизацию и команду экспертов, чтобы помочь вашему бизнесу расти. Мы стремимся использовать наши мощные алгоритмы, маркетинговые инструменты, ресурсы и опыт для предоставления лучших в своем классе маркетинговых решений продавцам во всем мире. Эта надежная платформа помогла предприятиям достичь ежемесячной цели по увеличению доходов на 75 % при постепенном повышении общей рентабельности инвестиций. Компания обеспечивает поставки по США, Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Новой Зеландии и Индийскому субконтиненту. Преимущества SellerApp: SellerApp дает продавцам Amazon возможность полностью реализовать свой потенциал на рынке Amazon. С помощью панели управления SellerApp вы можете проверить состояние своей учетной записи с помощью одного быстрого снимка, который предоставит вам информацию о ваших клиентах, их поведении и тенденциях, а также о закономерностях и тенденциях. Вы можете глубже погрузиться во все, что происходит с вашим бизнесом на Amazon, с помощью всех других индивидуальных инструментов, которые мы предлагаем. Они помогут вам определить потенциал продаж и доходов, а также изучить и максимально эффективно использовать все возможности масштабирования, которые встречаются на вашем пути. Вы также можете провести углубленное исследование конкурентов и сравнить свою эффективность на рынке Amazon с их эффективностью. Используйте инструменты отслеживания SellerApp, чтобы узнать, чем занимаются ваши конкуренты, какие ключевые слова они используют (обратный ASIN), прибыльность их кампаний и многое другое. Вы можете не только оптимизировать свои собственные ключевые слова, но и выявить ключевые слова, которые используют конкуренты, а также те, которые они должны использовать, но не используют. Это может помочь вам заполнить пробел и повысить релевантность ваших ключевых слов. Возможности SellerApp: Исследование продукта Отслеживание продукта Идеи продукта Аналитика продукта Оптимизатор рекламы Анализатор PPC Автоматизация рекламы Amazon Анализ конкурентов и аналитика Оптимизация листинга Бизнес-оповещения - BSR, цена, коробка покупки, уровни запасов, Hijackeretc Бизнес-отчеты Панель продаж Плагин Chrome 24*7 Поддержка клиентов Ключевое слово Трекер Исследование ключевых слов Оптимизация ключевых слов продукта Обратная ASIN Amazon MWS Connect Аналитика портфеля Консультации по портфелю Страница просмотра/матрицы сеансов Правила Amazon PPC Оценка возможностей продукта Какие проблемы может решить SellerApp? Упростите поиск выигрышных продуктов для вашего следующего запуска продукта Amazon. Изучите данные Amazon и найдите лучшие продукты Amazon, выбранные с использованием лучших предварительно отфильтрованных показателей. Легко находите продукты, соответствующие критериям вашего контрольного списка исследований продуктов Amazon, всего за несколько кликов. Используйте нашу собственную оценку возможностей, которая присваивается каждому отдельному продукту, чтобы найти лучший вариант с точки зрения шести важнейших показателей продукта — спроса, конкуренции, размера прибыли, потенциального дохода, накладных расходов и индекса PIS (объема инноваций в продукте). Автоматизируйте и оптимизируйте рекламу с помощью самых передовых инструментов PPC. Используйте алгоритмическое назначение ставок на основе правил и оптимизируйте свои рекламные кампании в соответствии с вашими бизнес-целями. Используйте оптимизацию минус-слов, обратный ASIN и внутреннюю оптимизацию, чтобы охватить лучшую целевую аудиторию. Теперь вы можете достичь желаемой рентабельности инвестиций с помощью механизма машинного обучения SellerApp, который позволяет вам устанавливать максимально приемлемый ACoS в зависимости от цели вашей кампании. Это гарантирует, что вы не перерасходуете и не исчерпаете рекламный бюджет. Поднимитесь на первую страницу поисковой выдачи Amazon. Создавайте привлекательные списки продуктов с помощью действенной информации и подробных рекомендаций. Улучшите каждый показатель, который имеет решающее значение для стандартов алгоритма A9, отслеживайте силу ключевых слов за пределами страницы и измеряйте их эффективность SEO с помощью нашей программы проверки качества листинга. Сравните свои списки продуктов с предложениями конкурентов, чтобы определить их стратегии, и настройте оповещения LQI, чтобы получать уведомления при каждом изменении качества списка продуктов, чтобы вы всегда были на ходу и не упустили ничего важного. Найдите лучшие ключевые слова для своего бизнеса на Amazon с помощью расширенного исследования ключевых слов. Воспользуйтесь нашей простой в использовании информационной панелью, чтобы найти ключевые слова с большим объемом продаж и низкой конкуренцией, чтобы увеличить продажи вашей продукции. Оптимизируйте список своих продуктов для поисковой системы Amazon и проиндексируйте их по правильным ключевым словам. Имея базу данных, содержащую более 200 миллионов ключевых слов, найдите информацию о коротких и длинных ключевых словах, которые имеют хорошую цену за клик, предполагаемые заказы и хорошую релевантность, и используйте их в PPC, а также в листингах, чтобы увеличить свою прибыль на Amazon.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Veeqo
veeqo.com
Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для управления доставкой. Мгновенные скидки от USPS, UPS, DHL и FedEx. Немедленно получите доступ к сниженным тарифам USPS, UPS, DHL и FedEx. Нет необходимости вести переговоры и не требуется установленный объем поставки. Вы всегда можете подключить свою собственную учетную запись оператора связи, если она у вас есть. Автоматический выбор тарифа. Экономьте время с помощью выбора тарифа, который автоматически выбирает метку с наилучшей стоимостью для каждого заказа, который вы получаете по любому каналу. Быстрая оптовая доставка: Veeqo может выбрать лучшие цены и отправить до 100 заказов одновременно. Таким образом, вы экономите время, клики и деньги. Автоматизированные правила доставки: заранее укажите вес, стоимость, варианты доставки и другие характеристики. Veeqo следует вашим заранее установленным рекомендациям, чтобы предлагать лучшие этикетки. Veeqo также оснащен ПОЛНЫМИ мощными функциями, которые позволят вам попрощаться с электронными таблицами с несколькими инструментами, объединенными в один. Контроль запасов: ваш запас автоматически обновляется во всех ваших магазинах. Прощай, таблица! Здравствуйте, спокойно. Выбирайте с помощью мобильного устройства. Используйте наш сканер или мобильное устройство, чтобы быстрее выбирать, упаковывать и отправлять нужные товары — с гораздо меньшим риском отправки неправильных товаров. Отчеты и прогнозирование: Veeqo отслеживает и систематизирует все ваши данные о продажах, чтобы упростить планирование, покупки и развитие вашего бизнеса. Простота Veeqo. Амазонка доверие. Являясь частью семейства Amazon, Veeqo обеспечивает надежную безопасность данных и защиту учетной записи Amazon от задержек поставок и негативных отзывов, если вы отправляете товар вовремя. Veeqo — сертифицированное приложение Shopify Plus. Программа сертифицированных приложений Shopify Plus поддерживает крупнейших продавцов Shopify, помогая им найти приложения и решения, необходимые для построения и масштабирования их бизнеса. Программа доступна специально для партнеров Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), которые обеспечивают уровень качества продукции, обслуживания, производительности, конфиденциальности и поддержки, соответствующий расширенным требованиям продавцов Shopify Plus. .
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходимости использования ИТ-специалистов. Автоматизация синхронизирует данные электронной торговли (доставка, покупки, запасы, цены и т. д.) по вашим каналам продаж и автоматически и безопасно загружает учетные данные (налоги, данные о клиентах и заказах) в ваши QuickBooks. Этот процесс практически исключает трудоемкий ввод данных вручную, что снижает количество дорогостоящих ошибок. Никогда не беспокойтесь о точности бухгалтерского учета, внедряйте новые каналы и стратегии продаж, находите новых клиентов и продавайте больше с уверенностью, зная, что вы можете автоматически сортировать налоговые поступления по юрисдикциям и вам не придется тратить больше времени на управление заказами. Кроме того, Webgility собирает все данные о вашем магазине, заказах, себестоимости и производительности в одном месте. Легко читаемые аналитические панели дают вам более глубокое представление о прибыльности, продажах, расчетах и эффективности продуктов. Со временем вы сможете анализировать сезонные тенденции и прогнозировать продажи и запасы. Просматривайте показатели продаж, тенденции продаж, а также самые и самые продаваемые продукты по каналам и многое другое. Webgility был запущен в 2007 году. Сегодня это интеграция № 1 для пользователей QuickBooks, обслуживающая более 5000 предприятий и обрабатывающая более 100 миллионов транзакций ежегодно. Все планы включают бесплатную пятизвездочную поддержку и регистрацию. >>Экономия времени и денег<< Автоматизация снижает накладные расходы и трудозатраты, поэтому вы можете быстрее адаптироваться и сосредоточиться на своем росте. >>Подключите свои системы электронной коммерции<< Webgility интегрируется с более чем 50 платформами электронной коммерции, включая Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy и Wix. >>Анализируйте и прогнозируйте эффективность. Погрузитесь глубже в показатели прибыльности, расчетов и продаж, чтобы получить полное представление о своем бизнесе. >>Откажитесь от ручного ввода данных<< Webgility автоматически записывает ваши онлайн-доходы, транзакции, налоги с продаж и сборы на вашей учетной платформе. >>Поддерживайте актуальность своих бухгалтерских книг<< Транзакции и выплаты регистрируются в режиме реального времени, поэтому ваши бухгалтерские книги никогда не отстают. >>Быстро закройте бухгалтерские книги<< Счета аккуратно соответствуют банковским депозитам, поэтому вы или ваш бухгалтер можете быстро закрывать бухгалтерские книги каждый месяц. >>Автоматическая организация налоговых поступлений<< Webgility собирает и учитывает налог с продаж со всех продаж и упорядочивает его по юрисдикциям на вашей учетной платформе для упрощения регистрации. >>Никогда не перепродавайте запасы<< Автоматически управляйте ценами и запасами по каналам продаж и с помощью бухгалтерского программного обеспечения. >>Повысьте операционную эффективность<< Автоматизируйте закупки, выполнение заказов, возвраты и другие рабочие процессы для повышения операционной эффективности. >>Управляйте своим бизнесом электронной коммерции из одного места<< Улучшите организацию и больше никогда не переключайтесь между платформами продаж, оплаты и доставки. >>Соблюдение требований<< Все учетные записи соответствуют требованиям и помечены тегами, поэтому вы можете легко проверять и откатывать изменения. >>Удобная совместная работа<< Легко делитесь своей учетной записью со своим бухгалтером, бухгалтером или сторонней бухгалтерской фирмой. >>Точно отслеживайте расходы<< Получите более подробную информацию о рынке, оплате и стоимости доставки, а также найдите больше способов сэкономить. >>Настройте в соответствии со своими потребностями<< Персонализируйте настройки Webgility по каналам продаж с помощью управления сопоставлением на уровне поля.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. С Dukaan можно не только быстро приступить к работе, но и масштабироваться и двигаться вперед гораздо быстрее, чем конкуренты. Благодаря обширной библиотеке плагинов и интеграций с возможностью создания решений для любых ваших потребностей, Dukaan является идеальным выбором для предприятий, ориентированных на поколение Интернета. Миллионы предпринимателей по всему миру доверяют Dukaan сайт электронной коммерции своей мечты. Вы следующий?
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального товара любому потребителю на планете. Платформа Gelato позволяет предпринимателям и авторам электронной коммерции производить и доставлять индивидуальные продукты, такие как одежда, настенные рисунки, книги, товары и аксессуары, клиентам по всему миру через сеть, состоящую из более чем 100 местных производственных партнеров в 33 странах, таких как США, Россия. , Индия, Китай, Австралия и по всей Европе. Поскольку продукты производятся по требованию и ближе к месту доставки, доставка происходит быстрее, а отходы, затраты и выбросы углекислого газа сокращаются, при этом продавцу не нужно вкладывать средства в любые первоначальные затраты, управлять запасами или трансграничной доставкой. Быстрее, умнее, экологичнее.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — это платформа электронной коммерции на базе Saas, которая предлагает бесплатную настройку интернет-магазинов электронной коммерции. Это многофункциональная платформа электронной коммерции, предлагающая высокий уровень безопасности. Вы можете запустить свой веб-сайт и приложение электронной коммерции с помощью конструктора интернет-магазинов Quick eSelling бесплатно всего за 10 минут. Кроме того, вы можете перейти на платные планы, если у вас широкий диапазон требований.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые сохраняются месяцами, а не днями, быстрые благодаря простому вызову API для принятия решений в режиме реального времени и действенные благодаря аналитике устройств, позволяющей пользователям принимать более разумные решения.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в месяц с 1-месячной бесплатной пробной версией. Компания Sellboard, основанная в Германии в 2017 году, быстро увеличила свою пользовательскую базу до более чем 14 000 довольных клиентов по всему миру.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юристам выигрывать дела, более эффективно управлять своей работой, лучше обслуживать клиентов и развивать свою практику. LexisNexis помогает корпорациям лучше понимать свои рынки, отслеживать свои бренды и конкуренцию, а также снижать бизнес-риски. LexisNexiss сотрудничает с университетами для обучения студентов, а LexisNexis поддерживает государственное строительство совместно с правительствами и судами, делая законы доступными и укрепляя правовую инфраструктуру. LexisNexis сотрудничает с ведущими мировыми ассоциациями и клиентами для сбора доказательств против военных преступников и предоставления инструментов для борьбы с торговлей людьми. LexisNexis Legal & Professional, обслуживающая клиентов в более чем 130 странах и насчитывающая 10 000 сотрудников по всему миру, является частью RELX Group, глобального поставщика информации и аналитики для профессиональных и деловых клиентов в разных отраслях.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подписчиков, платежами и выставлением счетов, несколькими счетами и ценами и многим другим. Улучшите свою организацию с помощью нашего мультитенантного решения, продавая подписки от своих клиентов B2B и B2C. Наши специалисты готовы помочь вам в развитии вашего бизнеса.
Paddle
paddle.com
Paddle предлагает комплексное решение для платежей, налогов и подписок для SaaS. Вместо того, чтобы собирать вместе и поддерживать фрагментированный стек платежей, мы «делаем это за вас» на одной платформе, предоставляя вам единый источник данных и достоверную информацию о доходах. Мы занимаемся всем: от оформления заказов, платежей, управления подписками, выставления счетов и продления до напоминаний, соблюдения глобального налогового законодательства, защиты от мошенничества и отчетности. Как нам это сделать? Как ваш зарегистрированный торговец, Paddle управляет для вас следующим: Интеграцией с несколькими поставщиками платежных услуг. Ответственность за взимание и уплату налога с продаж по всему миру. Защита от мошенничества и обработка возвратных платежей. Согласование данных о доходах при выставлении счетов и платежах по подписке. Снижение оттока и восстановление несостоявшихся платежей. Запросы в службу поддержки, связанные с выставлением счетов. Позвольте нам сосредоточиться на оптимизации каждой части вашего процесса платежей и выставления счетов, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Modalyst
modalyst.co
С Modalyst вам не придется вносить первоначальные затраты на складские запасы — покупайте миллионы продуктов в более чем 40 категориях, включая тщательно отобранных поставщиков из США, и отправляйте заказы непосредственно вашим клиентам.