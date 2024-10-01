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Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для сканирования документов предназначено для замены традиционных физических сканеров. Эти платформы предлагают возможность собирать документы и загружать их непосредственно в систему. После загрузки документы можно сохранить в различных форматах, включая .PDF, .JPEG и .TIFF. Вновь созданные файлы можно отправить по электронной почте в виде вложений или отправить непосредственно с самой платформы. Решения для сканирования документов часто включают в себя функции хранения и управления ранее отсканированными документами. Хотя программное обеспечение для сканирования документов может использоваться практически в любом бизнесе, чаще всего оно используется в корпоративных офисах, поддерживая несколько команд внутри организации. Например, продавец может использовать его для отправки контракта клиенту, а представитель отдела кадров может отправить письмо с предложением новому сотруднику. Эти решения упрощают процесс сканирования и помогают снизить затраты, связанные с чрезмерным использованием бумаги. Программное обеспечение для сканирования документов обычно интегрируется с программным обеспечением для захвата документов, чтобы обеспечить безопасное хранение документов и управление ими.
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OpenRead
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OpenRead использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы улучшить и революционизировать ваш исследовательский опыт.
Sensible
sensible.so
Sensible — это платформа для разработчиков, предназначенная для извлечения структурированных данных из документов, например бизнес-форм в формате PDF. Используйте Sensible для внедрения функций автоматизации документооборота в ваши вертикальные SaaS-продукты. С помощью Sensible вы можете писать зап...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — это служба интеллектуальной обработки документов на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на технологии оптического распознавания символов (OCR). Используя алгоритмы самообучения, Nanonets может автоматизировать сбор данных из различных документов, таких как счета-факту...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного ...
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для автоматизации извлечения данных, что позволяет предприятиям оптимизировать свои процессы, минимизировать ошибки и повысить эффективность. Система использует интеллектуальную обработку документов (IDP) и оптическое расп...
Quino
quino.ai
Quino предлагает автоматические резюме, заметки, семантический поиск и инструменты ответов на вопросы, которые помогут вам в учебе. Он также генерирует вопросы викторины для проверки ваших знаний на основе ваших собственных загруженных источников.
Redactable
redactable.com
Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта оптимизирует процесс редактирования, обеспечивая значительну...