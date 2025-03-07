Vidyard

vidyard.com

Vidyard - это решение для продажи видео и маркетинга, которое помогает компаниям создавать привлекательные видео -опыты, которые приводят к результатам. Он используется для создания, обмена и отслеживания персонализированных видео, которые строят отношения с покупателями и ускоряют циклы продаж. Видео разрывается в результате шума традиционного охвата, гарантируя, что представители выделяются в переполненных почтовых ящиках и социальных каналах. Это способствует человеческим связям, приводя к более высокой взаимодействии и доверие к покупателям. Благодаря инструментам Vidyard, представители могут расставить приоритеты для высоких перспектив, строить отношения с ключевыми заинтересованными сторонами и быстрее перенести сделки, при этом предоставляя персонализированное общение в масштабе Вот некоторые из ключевых особенностей Vidyard: - Персонализированное создание видео: легко записывать и делиться персонализированными видео, которые удовлетворяют уникальные потребности каждого покупателя. - Автоматизация видео: автоматизируйте создание и доставку персонализированных видео в масштабе. - Хостинг и обмен видео: размещайте свои видео на безопасной платформе Vidyard и легко делитесь ими по всем своим каналам. - Видеоаналитика: отслеживание просмотров видео, вовлеченность и показатели высадки, чтобы понять, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом. - Интеграции CRM: интегрируйте Vidyard с вашим CRM для оптимизации вашего рабочего процесса и обеспечения последовательного обмена сообщениями во всех точках связи. Vidyard поддерживает команды продаж с беспроблемными интеграциями, аналитикой в ​​реальном времени и способностью обеспечивать последовательный, высококачественный обмен сообщениями во всех точках связи. Будь то поиск, воспитание или закрытие, Vidyard гарантирует, что у каждого представителя есть инструменты для достижения успеха, усиливая производительность всей команды. С видео в качестве героя Vidyard помогает каждому торговому представителю стать лучшим исполнителем, управляя вовлечением и ускоряет результаты продаж. С Vidyard предприятия могут: - Создать трубопровод эффективно: прорваться через шум с помощью персонализированной, визуально убедительной пропаганды, которая движет взаимодействием, показателями ответов и забронированными собраниями. - Расстановите приоритеты с высокими перспективами: используйте действенную информацию, чтобы сосредоточиться на правильных покупателях в нужное время, максимизируя влияние. - Устойчиво справиться с возражениями: приведите ключевые заинтересованные стороны в разговор, чтобы решить возражения, прежде чем они увеличатся и сохранят сделки вперед. - Построить отношения: содействовать значимым связям и доверие к важнейшим заинтересованным сторонам - даже без прямого FaceTime в занятых календарях. - Управление сделками более эффективно: Действие Покупателя Действие с встроенным CTA в видео, ускорение скорости сделки и следующих шагов. Доверившись тысячи виртуальных продаж и маркетинговых групп, предприятия, которые используют Vidyard, приносят больше потенциальных клиентов, а продавцы выигрывают больше сделок.